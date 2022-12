Díaz acusa al PP de «trumpismo» y pide que que asuma los datos positivos del paro

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado este viernes su preocupación por «el trumpismo» económico que, a su juicio, está ejerciendo la derecha española y se ha referido, en concreto, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Un dirigente debe valorar las cosas que se están haciendo en su país de manera positiva. Pido a la derecha de nuestro país que esté a la altura de las circunstancias y que deje de hacer 'trumpismo' con los datos del paro y los datos económicos. Me parece grave que se esté atacando la institucionalidad como se está haciendo con la derecha del país», ha manifestado. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha reprochado a la oposición que acuse al Gobierno de «maquillar» los datos del paro y de cuestionar la modalidad de contractual de los fijos-discontinuos.

Como hizo la tarde del jueves y también este viernes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, Díaz ha explicado que los fijos-discontinuos se contabilizan de la misma manera en España desde 1985, según una orden ministerial del 11 de marzo de ese año. Desde entonces, ningún Gobierno, tampoco los del PP, «ha movido una coma de cómo se computa». Díaz ha precisado que los fijos-discontinuos no se cuentan como parados porque «no están en una búsqueda activa de empleo», y ha añadido que se hace de la misma manera en el resto de Europa. «Que el señor Feijóo desconozca que no se ha movido una coma de cómo se computa, habiendo gobernado el PP en España 14 años, me pareció una singularidad. O era un auténtico desconocimiento o sus asesores le habían asesorado mal. Creo que es muy grave», ha insistido la ministra.

Además, ha recordado a la oposición que la competencia en el cómputo de los datos de empleo es autonómica y que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) solo se encarga de recopilarlos. «¿Nos quiere decir que cuando gobernaban (José María) Aznar y (Mariano) Rajoy se estaban maquillando los datos? (...) ¿Nos está diciendo que (Alfonso) Rueda (presidente de la Junta de Galicia), (Isabel Díaz) Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) o (Juan Manuel) Moreno Bonilla (presidente de Andalucía) están maquillando los datos?», ha ironizado Díaz. La ministra ha advertido de la gravedad de recurrir al «'trumpismo' económico» para impugnar los datos y cuestionar las estadísticas económicas, en un momento en el que estas cifras «están yendo bien» en el país.

Así, ha asegurado que los datos de paro conocidos este viernes «son muy positivos» para España, ya que baja de los 2,9 millones de parados, con una cifra de 2.881.380 desempleados a cierre de noviembre, la menor en un mes de noviembre desde 2007. «La calidad del empleo está cambiando el paradigma en nuestro país. Esto es motivo de satisfacción», ha dicho Díaz en una rueda de prensa en el Ministerio, tras reunirse con sindicatos de inquilinos. Pese al optimismo, la ministra de Trabajo ha reconocido que ese número aún «es grave» y ha garantizado que el Gobierno «no va a dejar de trabajar» para reducir la tasa de paro.