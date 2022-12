El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el Gobierno «está instalado en una doble estrategia, de crispación y de confusión» y ha incidido en que «no está en lo que preocupa a los españoles, sino en la ideología y sus guerras internas». «El sanchismo cada vez más podemizado ha convertido a España en una olla a presión y los ciudadanos no merecen este maltrato», ha dicho. En declaraciones a los periodistas este jueves en su visita a una fábrica en Antequera (Málaga), Bendodo ha explicado que hay una «escalada» de crispación, apuntando a «los insultos de la ministra de Igualdad, Irene Montero, fruto de que es presa de un ataque de nervios»; y también de confusión «porque el escándalo de hoy se queda corto con el de mañana y el de pasado será peor».

Pero ha advertido que «el Gobierno se equivoca porque los españoles no somos tontos y tomamos nota de todo, de eliminar la sedición; de pactar con los golpistas; de indultarlos; de reducir la malversación; de la chapuza del 'Solo sí es sí'; de nombrar miembro del Tribunal Constitucional al ministro de Justicia que indultó; del ministro del Interior mintiendo; la ministra de Igualdad insultando».

«Todo este escándalo superado cada día por uno superior no lo olvidan los españoles», ha dicho. Bendodo ha criticado que el Ejecutivo «tiene las prioridades cambiadas, está en lo que no preocupa a los españoles sino en fastidiarle la vida a los ciudadanos, lo que hace que muchas empresas vean que sus costes aumentan y se perjudican los beneficios y el empleo», recordando que «el IPC de los productos básicos y la energía sigue subiendo».

«El Gobierno está en otras cosas, en la ideología, en pelearse con sus socios de Podemos, en meter la pata, en no rectificar, en insultar y, mientras, la luz, la energía, los precios en general y las hipotecas suben, que es lo que les preocupa a los españoles», ha insistido. Asimismo, ha considerado que «España no merece un Gobierno que está maquillando las listas del paro porque no le gustan los datos». Al respecto, ha explicado que «en octubre nos dijeron que habíamos batido récord de bajadas de desempleo, pero la realidad que hemos conocido es que hay casi 140.000 parados más, incluyendo los fijos discontinuos que el Gobierno ha borrado de un plumazo de las listas para que no le estropeen la estadística a Pedro Sánchez».

«Si el CIS le da datos que no le gustan, puso a Tezanos; si el INE ofrece datos que incomodan, quita al director; si los datos del paro son desfavorables, los maquilla», ha asegurado, apuntando que «si a Sánchez no le gusta la foto, despide al fotógrafo en vez de asumir la realidad y poner medidas». Tampoco merecen los españoles, ha dicho, «un Gobierno que ha provocado que nuestro país sea el último de la Unión Europea que recupere el crecimiento económico anterior al COVID» y ha reiterado que eso ocurre «porque el resto está en lo importante y éste está en temas ideológicos y en las guerra del Gobierno con otros miembros del Gobierno».

Asimismo, Bendodo ha afirmado que España «tampoco merece un Gobierno que fríe a impuestos a los ciudadanos en un momento económico delicado, triplicando la subida respecto a los países de la OCDE, mientras sigue recaudando a manos llenas». Asimismo, se ha referido a lo sucedido en la valla de Melilla y ha considerado que «España no merece tener un ministro del Interior que ha mentido y que reincide en la mentira», por lo que ha señalado que Fernando Grande-Marlaska «tiene que irse» o ser cesado por Sánchez.

Ha señalado que «cualquier ministro, alcalde o presidente de comunidad autónoma, se puede equivocar, porque somos personas; pero lo que no podemos es mentir». «Si uno miente y reincide en la mentira tiene que irse y el ministro ha mentido y ha reincidido en la mentira y tiene que irse, no le queda otro margen. Si no dimite, le tiene que cesar el presidente del Gobierno», ha incidido.

Además, el dirigente 'popular' ha aseverado que los españoles «no merecen un Gobierno en el que hay ministros que todos los días le hacen la oposición e insultan a otros ministros» ni que «se atrinchera para mantener a toda costa una ley que abarata las condenas a violadores», apuntando que «la culpa es de Sánchez que aprobó la ley y todavía no ha cesado a la ministra y es el responsable de esta chapuza». «España no merece un gobierno que hace un traje a medida a los golpistas y corruptos con la abolición del delito de sedición y el abaratamiento del de malversación», ha dicho Bendodo, quien ha añadido que tampoco merece un Ejecutivo «que nombra miembros del TC al ministro que indultó a los golpistas por incumplir la Constitución».