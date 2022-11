La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha considerado este lunes que la bandera de España «no puede suponer un problema» y ha rechazado el «señalamiento» a la profesora del colegio La Salle de Palma. «Jamás se puede señalar, como parece que se está señalando, a esta profesora», ha añadido. Así lo ha expresado Arrimadas, en declaraciones a los medios en Palma, al ser preguntada por el enfrentamiento entre una clase de primero de bachillerato de La Salle y una docente por la presencia de una bandera de España en el aula, en apoyo a la selección por su participación en el Mundial.

Arrimadas ha pedido que se aclare qué pasó en dicha clase y ha asegurado que si este conflicto ha provocado el señalamiento a algún profesor del centro, tiene la «más absoluta condena» por parte de Ciudadanos. «Fuimos los primeros en pedir la investigación de la alta inspección educativa, queremos saber qué ha pasado en esa clase», ha indicado.

La presidenta de la formación naranja ha destacado que en Cs saben «muy bien lo que es el señalamiento». «Queremos vivir en un país en el que no se señale nunca a nadie, pero también queremos vivir en un país en el que la bandera de España no suponga nunca un problema», ha agregado. Por su parte, la coordinadora autonómica de Cs Baleares, Patricia Guasp, ha pedido «prudencia» hasta que la alta inspección educativa aclare lo que ha ocurrido en el centro. «Siempre que haya una estigmatización y un señalamiento, no podemos estar de acuerdo», ha apuntado.