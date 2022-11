Los Presupuestos Generales entran en su fase final

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) afrontan este jueves su votación definitiva en el Pleno del Congreso con la aprobación de las distintas secciones ministeriales de las cuentas. Una derrota en cualquiera de ellos supondría el derribo de todo el proyecto presupuestario del Gobierno. En principio, y a falta de que ERC defina su voto, PSOE y Podemos ya cuentan con los apoyos suficientes para ganar las votaciones tras recabar el respaldo de PNV, Bildu, Más País-Equo, Compromís, Coalición Canaria y PRC, así como la abstención del BNG. Enfrente se encontrará seguro con el rechazo de PP, Ciudadanos, Vox, Junts, la CUP, Foro Asturias, los dos diputados de Navarra Suma que fueron expulsados de UPN, y el de Teruel Existe, que ayer anunció su voto en contra al no aceptarse sus propuestas para incentivar a empresas que operan en zonas despobladas.

Los PGE para 2023 superaron este miércoles las segundas votaciones en el Pleno del Congreso incorporando al proyecto del Gobierno de coalición un total de 30 nuevas enmiendas acordadas con los aliados parlamentarios del Ejecutivo. Sumadas a las 38 del pasado martes, las enmiendas transaccionales aprobadas hacen un total de 68 entre las dos primeras jornadas plenarias del proyecto de cuentas públicas. Tras más de 12 horas de debates ayer, en las que once ministros defendieron los presupuestos de sus respectivos departamentos, se procedió a votar las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios a las cuentas públicas del año que viene. Una segunda jornada de votaciones en la que no se introdujo ninguna enmienda con el voto en contra de PSOE o Podemos, por lo que no hubo sobresaltos como sí ocurrió en la primera jornada de votaciones, cuando el PNV 'coló' una enmienda para destinar siete millones de euros a campamentos de refugiados saharuis, con el voto en contra de PSOE y los apoyos de Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Más País, Compromís, Junts y el BNG, pero que rechazaron tanto el PSOE como ERC.

A lo largo de las votaciones de enmiendas, el Gobierno sólo ha dejado pasar las que ha querido y no sólo se han rechazado las presentadas por Ciudadanos y el PP, sino también otras de Junts, ERC, PNV o Más País, entre otros. Desde Vox, tanto en la primera jornada como en la segunda, optaron por votar a favor de aquellas enmiendas de su interés, mientras que no se pronunciaron en el resto. En lo que se refiere a las enmiendas transaccionales, el Gobierno de coalición ha llegado a acuerdos con varias formaciones del Congreso para asegurarse más 'síes' que 'noes' en las votaciones.

Así, a lo largo de las jornadas plenarias, el Gobierno ha llegado a acuerdos con Bildu para, entre otros puntos, destinar dos millones a Universidad de Mondragón y otros 1,5 millones a la del País Vasco. Con Bildu también se ha aprobado la prórroga durante todo 2023 el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas, y que avanzará en cuestiones de Memoria Histórica y autogobierno. Adicionalmente, se ha aprobado la incorporación de 200 nuevas plazas MIR, alcanzando un total de 1.200 plazas adicionales para 2023, además de la creación del Memorial del 3 de Marzo en Vitoria-Gasteiz y la transferencia de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial a la Comunidad Foral de Navarra.