El PSOE niega rotundamente que algún dirigente visitase a Puigdemont

La portavoz del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha negado que algún dirigente del partido haya visitado al expresidente catalán, Carles Puigdemont, para negociar un trato favorable de cara a su regreso a España. Además, ha reiterado que la reforma del delito de sedición es un compromiso de legislatura y que se cumplirá, pero ha avisado de que necesitan contar con mayoría. «No, la respuesta a su pregunta es no, por parte de ningún dirigente del PSOE», ha afirmado al ser preguntada sobre si alguna persona del PSOE acudió a Bélgica para conversar con Puigdemonto, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes desde la sede del partido en la calle Ferraz. Además, ha indicado que no le dan ningún valor a las palabras del expresidente, «una persona fugada que tendría que dar explicaciones a la justicia de este país», según lo ha calificado.

De este modo respondía a las palabras del líder independentista, prófugo de la justicia desde hace 5 años, que el pasado 30 de octubre afirmó que había recibido visitas de miembros del PSOE para generarle «expectativas de buen trato vía reforma del código penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo». «Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo», escribió en una carta de dos páginas que compartió vía Twitter el pasado domingo 30 de octubre, el día en que cumplía un lustro en el extranjero tras el 1-O. Por otro lado, respecto al a posible reforma del delito de sedición, Pilar Alegría ha reiterado que el PSOE desde el inicio de la legislatura ha defendido la homologación del Código Penal con el resto de las democracias más avanzadas de Europa y ha insistido en que para llevarlo a cabo necesitan «al menos 176 votos». Con todo, ha asegurado que el compromiso del partido a este respecto «ha sido claro desde el inicio de la legislatura». Así, ha reiterado que el PSOE cumple con sus compromisos y que por tanto esta reforma será posible cuando se traslade al Congreso y el resto de grupos necesarios para lograr una mayoría también lo acepta y lo aprueba. «Tiene que haber una disposición por parte de otros partidos que se sientan en las Cortes», ha apuntado. Además, ha aprovechado para señalar que considera «inaceptable» por parte del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo que se utilice este «compromiso» del Gobierno para «incumplir la Constitución» en referencia a la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).