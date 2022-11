El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este jueves dos propuestas para ayudar a las familias ante la subida de las hipotecas: la recuperación de la «antigua deducción fiscal por adquisición de vivienda habitual» y la creación de un fondo con aportación de la banca y el Gobierno que ayude a las rentas medias y bajas. En un acto en Guadalajara, tras visitar la Fundación NIPACE, Feijóo ha recalcado que a su partido le «preocupa» la situación económica y social de España y quiere ser «útil» planteando propuestas para que el Ejecutivo las valore en un momento de subida de las hipotecas por el incremento de los tipos de interés.

«Si las acepta, el Gobierno acertaría», ha enfatizado. Feijóo, que ha estado acompañado del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Nuñez, ha destacado que de media las hipotecas han subido 200 euros al mes y los préstamos variables lo han hecho en un 40%. «Ésa es la situación real, la situación de la calle», ha exclamado, para añadir que la política «más revolucionaria» es ser «útil» a los ciudadanos con propuestas concretas.

Aunque ha dicho el PP ya cuenta con un conjunto de propuestas para ayudar a las familias que «desarrollarán» en los próximos días, ha querido anticipar dos de ellas ante «el problema del incremento de los intereses de las hipotecas». En primer lugar, ha planteado «retomar la antigua deducción fiscal por adquisición de vivienda habitual», ya que, según ha dicho, es «fundamental que alguien que se ha comprado una vivienda se pueda desgravar en el impuesto de la renta lo que se ha pagado por el préstamo», como se venía haciendo «hasta que llegó el PSOE».

Sin embargo, fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que decidió que a partir de 2013 se ponía fin a la deducción por compra de vivienda habitual. En segundo lugar, Feijóo ha propuesto crear un fondo «con aportación de la banca» y el Gobierno que ayude a las rentas medias y bajas para hacer frente a esa subida de los intereses pagados en las hipotecas.

A su entender, estas dos medidas «combinadas» pueden ayudar a las familias en este momento porque hacen «justicia» con las rentas medias y bajas y mantienen un «mínimo equilibrio». «Además de justas y necesarias, son dos medidas que funcionarían para mantener que las rentas medias y bajas puedan llegar a fin de mes», ha declarado. Ante estas dos medidas, que considera «imprescindibles» en este momento que vive España, el jefe de la oposición ha recalcado que «hay dinero» para llevarlas a cabo y también «capacidad legal» para implementarlas. Según ha insistido, con la deducción fiscal por vivienda los ciudadanos «recuperarían un dinero que les permitiría hacer frente al incremento de los tipos de interés»; y el fondo «con aportaciones de la banca y el Estado» sería «útil» también para hacer frente al incremento de los tipos de interés que los ciudadanos pueden padecer «con mayor intensidad en las próximas semanas».

Una semana después de que el PP anunciase la suspensión de las negociaciones para renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional por la reforma del delito de sedición, el presidente del PP ha criticado que el presidente del Gobierno busque hacer un «traje a medida» de los líderes independentistas condenados por el 'procés'. «Yo le pido al presidente del Gobierno que ayude a la gente y se preocupe realmente de los problemas de los españoles. Le pido por tanto que no ayude tanto a los políticos condenados», ha proclamado Feijóo. En este sentido, ha señalado que los políticos condenados tienen que «cumplir sus penas» tras la sentencia, de forma que todos los ciudadanos sean «iguales ante la Justicia». A su entender, no se pueden «condonar penas» por ser políticos porque eso la mayoría de la gente «no lo comparte y no lo entiende».

Feijóo ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda hacer una reforma penal «a medida» de los líderes independentistas, en vez de estar centrado en solucionar los problemas de la gente con la inflación, la subida de la luz o las hipotecas. «Por eso, deje de preocuparse por aquellos condenados por sentencia firme por atacar al Estado y concéntrese en ayudar a aquellos ciudadanos que están construyendo el Estado. Esos son los ciudadanos que necesitan las prioridades de la política», ha enfatizado.

En este sentido, ha reiterado que el Gobierno se dedica a hacer un «traje a medida» de los líderes independentistas mientras se dedica a «desvestir a la gente», que «se queda perpleja» ante el hecho de que una persona por ser político tenga «más facilidades para delinquir». «Nosotros vamos a persistir e insistir en los problemas reales de la gente y no en crear más problemas a los españoles de los que ya tienen porque en este momento lo que es necesaria es la política útil y no la política que divide o fragmenta», ha finalizado.