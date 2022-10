La Princesa Leonor ha reconocido que la situación actual no es fácil y por ello la mejor manera que tienen los jóvenes como ella de progresar es «mantener el entusiasmo por conocer» y por seguir aprendiendo de personas como los galardonados este año con los Premios Princesa de Asturias. «Los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil, de que el mundo ha cambiado y sigue cambiando y de que la mejor manera de progresar pasa por mantener el entusiasmo por conocer, equiparnos con responsabilidad y capacidad de esfuerzo, aprender de los que saben, de quienes hacen lo suyo de manera impecable, a menudo en silencio», ha reivindicado la heredera del trono.

En su discurso con motivo de la entrega de los galardones en su nombre en el Teatro Campoamor de Oviedo, la Princesa Leonor se ha mostrado «feliz» de poder regresar a Asturias y de poder «escuchar, admirar y reconocer la excelencia de nuestros premiados» quienes, ha incidido, hacen «sentir que las cosas siempre pueden cambiar para bien». Los Premios Princesa de Asturias, ha dicho la hija mayor de los Reyes, «demuestran que el trabajo excelente, el esfuerzo constante y el sentido de la responsabilidad tienen grandes resultados», al tiempo que ha reconocido que a tres días de su 17 cumpleaños descubrir la obra y la labor de los galardonados le ayuda a «entender mejor el mundo que nos rodea».

«Su labor me empuja, a todos en realidad, a seguir aprendiendo», ha señalado. «He leído sobre cada uno de ellos y me impresiona todo lo que han conseguido. Me importa y me interesa, porque sé que su trabajo, sus esfuerzos, miran al futuro e influyen en el presente», ha asegurado, en la que ha sido su cuarta intervención en esta ceremonia.

Así las cosas, ha reconocido que le importa y preocupa que «un deportista no pueda entrenar y progresar en su carrera porque se ha visto obligado a huir de su país», celebrando la «gran iniciativa» del Equipo Olímpico de Refugiados, galardonado esta edición en Deportes. También ha celebrado que el arquitecto Shigeru Ban «se preocupe por las personas que han perdido sus casas por una guerra, un huracán, un terremoto» y les brinde «soluciones para vivir sin que tengan que renunciar al derecho a la privacidad y a la dignidad».

La Princesa ha tenido igualmente palabras de elogio para María Pagés y Carmen Linares, por recordar que «el flamenco es un arte vivo, rico, poderoso, universal, nuestro» y por el «periodismo responsable y riguroso» de Adam Michnik. Igualmente ha puesto en valor que Eduardo Matos Moctezuma haya dedicado su vida a reconstruir y documentar con gran rigor científico cómo fue la de los pobladores del México prehispánico. «Él nos descubre el pasado para comprender lo que somos y lo que las sociedades antiguas y actuales tenemos en común», ha resaltado.

Del dramaturgo y académico Juan Mayorga ha resaltado que «piense que el teatro es el arte del encuentro» mientras que de los galardonados con el premio en Ciencia ha destacado que «investiguen sobre Inteligencia Artificial porque son las tecnologías que ya nos acompañan y que seguirán permitiéndonos progresar en esta disciplina». Por último, ha dicho que también le importa que Ellen MacArthur «haya conseguido que gobiernos, instituciones científicas, grandes empresas y la sociedad trabajen juntos para que se utilicen mejor los recursos naturales». «Me importa, en definitiva, que estemos todos aquí celebrando y aprendiendo, y que reconozcamos a nuestros premiados con el mejor espíritu que estos tiempos necesitan», ha remachado.