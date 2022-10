El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha pedido hoy al resto de partidos políticos que digan si quieren acabar con los okupas y la inmigración ilegal «subvencionada» y se ha preguntado por qué pueden inscribirse en los padrones municipales y obtener beneficios fiscales quienes ocupan ilegalmente una vivienda. Buxadé ha criticado en una rueda de prensa que ningún partido haya expresado su apoyo a la proposición de ley de Vox para impedir que se puedan empadronar las personas que han ocupado una vivienda de forma ilegal para que no se puedan beneficiar de los empadronamientos, necesarios para poder tramitar ayudas, becas o asuntos públicos. "Hay que acabar ya con los pisos patera y con la inmigración ilegal y el efecto llamada que se provoca desde los municipios y desde las comunidades autónoma", ha recalcado.

Ha comparado las ayudas a los inmigrantes ilegales y a los okupas con el proceso que deben pasar quienes cuentan con la documentación en regla, que están «monitorizados por el sistema», para acceder a los servicios públicos. Por eso, ha incidido en que "o se cambia la ley o tendremos que concluir que todos los políticos en España, salvo Vox, amparan la okupación ilegal" y, por tanto, «son cómplices, encubridores y partícipes de los delitos que se comenten sobre la propiedad». «Nuestra propuesta es muy clarita y lo único que tienen que hacer es darle al botón verde» en el Congreso, ha recalcado.

A esta iniciativa, Vox sumará otra esta semana para pedir al Gobierno que expulse ya a Mohamed Said Badaoui, presidente de la Asociación en Defensa de la Comunidad Musulmana de Reus (Tarragona), a quien la Policía atribuye haber adoctrinado mediante la «difusión de postulados radicales proyihadistas», sobre todo a menores. La Policía Nacional detuvo la semana pasada en Reus (Tarragona) a Mohamed Said Badaoui, presidente de la Asociación en Defensa de la Comunidad Musulmana (Adedcom) de esta localidad, que se encuentra internado en el CIE de Barcelona mientras está pendiente la ejecución de la orden de expulsión. Por otra parte, Buxadé ha exigido también al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los museos del Patrimonio Nacional frente a los «fanáticos» climáticos. "No podemos admitir que las imágenes que hemos visto contra obras de Van Gogh o de Monet se produzcan en contra de obras del Museo del Prado", ha afirmado. El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, aseguró la semana pasada que la pinacoteca ya está «ojo avizor (...) y por supuesto intensifica las labores de vigilancia y de cuidado» tras los sucesos ocurridos en Londres.