Los trabajadores del Ministerio de Cultura protestan ante su sede por el amianto

Trabajadores del Ministerio de Cultura convocados por CC.OO se han concentrado este jueves frente a la sede de este departamento para clamar contra la "tolerancia" al amianto en el edificio de Plaza del Rey (Madrid), y han denunciado que las "famosas" mediciones del producto "altamente tóxico" son una excusa. "El Ministerio ha retrocedido dos o tres décadas en la política del amianto. Se nos quiere dar la excusa de que existen niveles tolerables pero no. El nivel tolerable no existe, el umbral significa desalojo inmediato. Utilizan las famosas mediciones cada 15 días como excusa. Tendrán que cambiar su política y volver a la senda de amianto 0", ha explicado el secretario general de CCOO, Neftali Rodríguez.

Este martes, durante la intervención del secretario general de Cultura, Víctor Francos, en la comisión de Presupuestos del Congreso, afirmaba que cada 15 días se hace medición y se comprueba que ningún nivel ha subido por encima del riesgo. La concentración ha reunido a varios trabajadores de la sede de Cultura que, tras leerse un manifiesto en el que CCOO ha advertido que seguirán movilizándose "hasta conseguir erradicar el amianto", se han proferido cánticos como 'Amianto fuera ya' o 'Amianto 0' Por su parte, el responsable de Prevención y Salud Laboral de CCOO, Emilio Murcia, ha lamentado que el Ministerio "no quiera resolver este problema" aunque ha avisado de que serán el "brazo ejecutor" del derecho del personal a tener una salubridad digna en el ámbito del trabajo. "No tiene sentido que ciertos cargos políticos estén exentos del amianto y puedan desarrollar su actividad profesional sin riesgos, mientras que otros profesionales sí que padecen ese riesgo del amianto", ha denunciado. Durante su discurso, ha recordado que en la quinta planta, en la que sí se han realizado las obras para eliminar el amianto, "está el ministro Iceta". "Un trabajador no puede estar expuesto diariamente al amianto", ha subrayado. Por el momento, el Ministerio ha informado a los sindicatos de que próximamente se acometerá un plan de obra para retirar el amianto en la segunda planta, algo que para Emilio Murcia es insuficiente porque "el edificio de Cultura posee cinco plantas más".

Por otro lado, tanto Neftalí Rodríguez como Emilio Murcia, han criticado que se haya "desvirtuado" el acuerdo de plan de jornada no presencial que el Ministerio de Cultura plantea a los trabajadores el pasado mes de septiembre. Al respecto, Murcia ha detallado que en ese documento se establece la posibilidad da no acudir presencialmente a la oficina "por cuestiones excepcionales", por lo que han solicitado que se cumpla el RD Ley 28/2020 de trabajo a distancia y se permita tener días no presenciales de trabajo o que se traslade a los trabajadores a otro edificio. "Cuestión más excepcional que el amianto no lo hay", ha aseverado el responsable de prevención y salud laboral, que ha agregado que Cultura permite a los trabajadores un día de teletrabajo y dos días por conciliación y advierte que este plan "va en contra del ahorro energético del Gobierno".