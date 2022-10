La presidenta del Consejo de la juventud de españa, Andrea González, ha considerado hoy intolerable el episodio ocurrido en el Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid, en el que varios estudiantes profirieron gritos machistas contra alumnas de otra residencia, y ha llamado a hacer una reflexión sobre cómo deben ser los espacios formativos y «la cultura de la violencia hacia las mujeres» en estos ámbitos.

«Debemos reflexionar sobre qué tipo de espacios formativos queremos y cómo estamos perpetuando la violencia, en este caso machista, o la cultura de la violencia hacia las mujeres en espacios formativos», ha señalado a EFE la representante juvenil que ha participado, en Gijón, en los Encuentros Internacionales de la juventud de Cabueñes.

González, que ha advertido de que este episodio «no es algo nuevo» ya que las novatadas también perpetúan la agresión y la cultura de la violencia, ha opinado que este episodio va a servir a la sociedad para reflexionar sobre los espacios formativos de las personas jóvenes. «Aunque ellas no lo han condenado o no lo puedan sentir como una agresión es una agresión», ha sostenido González, quien ha señalado que aunque se diga que lo sucedido es «una tradición y ambas partes están de acuerdo no es tolerable».