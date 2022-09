El cáncer es una cuestión de Estado, o al menos así lo ve el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), que ha lanzado este miércoles una campaña para pedir al Gobierno que agilice los 517 días que, de media, tardan en introducirse en España los medicamentos aprobados por las autoridades europeas. «Los pacientes no pueden esperar 17 meses, no tienen tanto tiempo», ha alertado Begoña Barragán, presidenta de GEPAC, en la rueda de prensa de presentación de la campaña «Cáncer, cuestión de Estado», en la sede del Colegio de Médicos de Madrid.

El proyecto trata de mitigar y de reducir los tiempos de acceso a los medicamentos en España con respecto al resto de países europeos – el tiempo de acceso en Alemania es de 133 días; en Francia, 240 y en Inglaterra de alrededor de 340, según un estudio citado por GEPAC- y también alertar de las «inequidades» entre las diferentes comunidades autónomas. Unas diferencias que en realidad se intuyen pero se desconocen, porque, ha denunciado Barragán, nadie se ha ocupado de hacer un estudio sobre las prescripciones de medicamentos según autonomías u hospitales y tiene dudas de que las administraciones tengan interés en «sacar sus trapos sucios» a la luz.

Según el informe anual 'Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa' elaborado por la consultora Iqvia para la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (Efpia), el tiempo medio que transcurría desde que un nuevo medicamento era aprobado por las autoridades europeas hasta que estaba disponible para su uso en España era de 517 días, o lo que es lo mismo, más de 17 meses. Además, esa demora creció con respecto a 2020, cuando era de 453 días.

A juicio de GEPAC, esos datos ponen de manifiesto el rígido funcionamiento del sistema español, que, piden, debería «evolucionar hacia fórmulas más flexibles, proactivas, colaborativas e innovadoras». Con el objetivo de visibilizar esta situación, la organización ha grabado anuncios publicitarios, en los que pacientes y profesionales, a través de mensajes cortos y directos, ponen de manifiesto las deficiencias del sistema y la necesidad de un cambio urgente. Ha solicitado además reuniones con el Ministerio de Sanidad, con los consejeros de Sanidad de cada una de las comunidades autónomas y los presidentes de las asociaciones de pacientes que pertenecen al Grupo Español de Pacientes con Cáncer.

En un contexto de crisis en el que se ha puesto sobre la mesa la bajada de impuestos, la presidenta de la organización ha respondido a los periodistas que no entiende cómo los políticos «juegan a la bajada de impuestos» cuando lo que está en juego son servicios básicos como la sanidad, la justicia o la educación. «Me he beneficiado de una sanidad pública muy buena y creo que a mis hijos no les va a quedar una sanidad como la que yo tuve hace 20 años cuando me diagnosticaron», ha lamentado la presidenta de esta asociación, contraria a la bajada de impuestos.

Esta situación de inaccesibilidad a terapias que podrían curarles repercute en el bienestar emocional de los pacientes y supone una merma importante en su calidad de vida, según ha alertado hoy Isabel López, psicooncóloga, al tiempo que atenta contra los derechos de los pacientes, a juicio del doctor Julio Sánchez Fierro. La asociación señala que la disponibilidad de medicamentos innovadores garantiza que los pacientes puedan recibir el mejor tratamiento para curar sus enfermedades y mejorar su calidad de vida.