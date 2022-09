El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «distraer» con «frivolidades fiscales», en alusión al nuevo impuesto a las grandes fortunas, y ha recalcado que el objetivo no debe ser «acabar con la riqueza sino con la pobreza» en España. Más duro se ha mostrado el expresidente José María Aznar, que ha afirmado que ese nuevo gravamen que se ha anunciado es propio de la «izquierda desnortada y carnívora».

Aznar y Feijóo han clausurado la decimoctava edición del Campus FAES bajo el título 'Europa después de la invasión rusa de Ucrania', con una conversación moderada por el periodista John Mülleren torno al fin del orden internacional después de la Guerra Fría pero que ha estado centrada en temas como la energía y el debate fiscal. El acto, ha sido introducido por el eurodiputado y director de la fundación, Javier Zarzalejos. Durante el coloquio ambos se han dedicado elogios mutuos.

Así, el jefe de la oposición ha reivindicado la gestión económica tanto de Aznar como de su sucesor, Mariano Rajoy, mientas que el presidente de FAES ha dicho que espera que sea «dentro de poco tiempo» presidente del Gobierno porque «reúne las condiciones» para serlo. «Y te ayudaremos», ha apostillado. Feijóo ha afirmado que el objetivo de un Gobierno no debe ser «disminuir el número de personas con salarios altos sino disminuir el número de personas con salarios bajos». «El objetivo no es acabar con la riqueza sino con los pobres», ha proclamado, para avisar que si uno confunde el objetivo no lidera «nada».

En este contexto, ha indicado que el objetivo de Sánchez con su impuesto a las grandes fortunas es «distraer». A su juicio, el problema del Ejecutivo es que «no le quiere bajar los impuestos a las rentas medidas y bajas» y está «distrayendo» con «impuestos minoritarios que entran dentro de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas», en alusión al impuesto de Patrimonio y la decisión del Gobierno andaluz de eliminarlo. «Estamos viendo una serie de frivolidades fiscales enormes», ha afirmado Feijóo, para recalcar que el objetivo del país debe ser atraer patrimonio e inversión, y ayudar a las rentas con bajas y medias con medidas como la deflactación de la tarifa del IRPT.

Además, ha recordado que impuestos como el de patrimonio ya no existe en otros países europeos. Feijóo ha insistido en que deben «atraer patrimonio, no expulsarlo» y ha advertido de que con esta política económica, España no aguanta otros cinco años más. «Una década de política económica de este tenor es incompatible con el euro», ha manifestado.

Por su parte, Aznar ha afirmado que la actitud de Sánchez es propia de la «izquierda carnívora» que apuesta por «cuantos más pobres mejor» para hacerlos «dependientes». A su entender, España lo que necesita es que se invierta más. «Hay en España 200.000 ricos. Es una miseria de ricos. Necesitamos seis millones de ricos», ha afirmado, para afirmar que la política que está aplicando Sánchez con un impuesto a las grandes fortunas es «propia de una izquierda desnortada y carnívora, no herbívora».

Además, Aznar ha denunciado las críticas a Moreno por eliminar el impuesto de patrimonio cuando a su juicio, la competencia fiscal entre autonomías es «sana». «La competencia fiscal que están criticando es absolutamente sana. ¿Por qué se va a tener que igualar por el peor?» se ha preguntado. Tras asegurar que las sociedades tienen que crecer y prosperar, atrayendo talento y en libertad, ha defendido «restablecer la reglas» y unas políticas que «no consistan en abrasar a las personas a impuestos» porque «eso no produce crecimiento».

En medio de la guerra. Aznar ha admitido que la situación es «difícil y peligrosa» porque, como ha señalado un comentarista americano, han pasado de «la pandemia al pandemonio», ante la existencia del armamento «más destructivo de la historia de la humanidad». «Estamos viviendo un momento de desglobalización y al mismo tiempo, un momento de falta de claridad política», ha analizado.

Asimismo, Aznar ha afirmado que es de «aurora boreal» que en el momento actual, en medio de la guerra y con la mayor crisis energética de la humanidad tras la pandemia, todos los discursos en la Asamblea General de la ONU defiendan los mismos objetivos de la Agenda 2030, como si «no hubiese pasado nada en el mundo». Por eso, ha rechazado los plazos para la transición energética y ha añadido que es «absolutamente absurdo mantenerlo». «No se pueden mantener los objetivos de transición energética y estar abriendo centrales de carbón», ha agregado.

Por su parte, Feijóo ha afirmado que Europa «siempre había reaccionado con mucha determinación» y ha añadido que su «experiencia» en estos seis meses es que echa de menos esa «determinación y rapidez en las decisiones de la UE». En cuanto a la energía nuclear y al fracking, Feijóo ha criticado que se cierren todas las centrales térmicas y no se prorrogue la vida útil de las centrales nucleares, una decisión que, a su juicio, se debería haber tomado ya.

«Si no lo tomamos ya cuando lo tomemos en 2023 y 2024 vamos a tener que cerrar las centrales por falta de combustible y eso sería un disparate todavía mayor», ha apostillado. Según Feijóo, España no ha ajustado su política energética a la UE y debería hacerlo con «premura». Además, ha criticado dos «grandes falacias» del Gobierno, la primera decir que la «excepción ibérica es lo mismo que topar el precio de las energías inframarginales»; y la segunda, decir que el impuesto del Gobierno a las energéticas es «el mismo del que está hablando Europa» cuando Bruselas no habla de «gravar las ventas sino los beneficios».

El líder del PP ha afirmado que están en una «situación de emergencia» y no se puede actuar con «medicina de paliativos» sino que se deben tomar decisiones «quirúrgicas» como «no cerrar ninguna fuente de energía mientras no sepan como recomponen el horizonte». A su juicio, los españoles están pagando la «visión ideológica» del Ejecutivo de PSOE y Podemos. Sobre el fracking, Feijóo ha admitido que no tiene información para saber las bolsas que tienen y si es rentable pero en el caso de la energía nuclear sí lo tiene claro. Por su parte, Aznar ha puesto en valor lo que Estados Unidos ha logrado con esa técnica y ha aludido a los que sostienen que produce muertos o terremotos, cuando no se conoce que se «haya producido un solo muerto o terremoto» por ello. «Y lo mismo con la energía nuclear, que es imprescindible su extensión como dice Feijóo», ha apostillado.

El líder del PP ha lamentado que Vladímir Putin haya roto las reglas del juego al recurrir a la fuerza y ha defendido las democracias liberales en un momento en que hay partidos que «legitiman a régimen no democráticos», algo que ve «especialmente grave». Asimismo Feijóo ha subrayado que las prioridades del PP deben ser la política exterior y de defensa. «Nos parece que debemos hacerlo sin titubeos y sería bueno que el Gobierno no tuviese dudas al respecto porque las tiene», ha lamentado, para advertir que estar «en contra de la OTAN es hoy una irresponsabilidad». En este sentido, ha criticado la «atípica» situación que vive España por tener un Gobierno en el que la mita está en contra de aumentar el presupuesto en defensa y expresa «ciertas complicidades con gobiernos no democráticas».