El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón encargado de la instrucción del 'caso Villarejo' ha rechazado investigar a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por la 'Operación Kitchen' pero ha acordado crear una nueva pieza separada para incorporar las informaciones publicadas en medios de comunicación que guardan relación con la macrocausa 'Tándem'.

En un auto de este mismo martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y no investigará a la exministra por los últimos audios conocidos sobre las conversaciones que habría mantenido con el comisario jubilado José Manuel Villarejo en relación al supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Con todo, el juez ha acordado incoar una nueva pieza separada, la número 34, a la que incorporará las publicaciones aparecidas en medios de comunicación y otros canales de difusión pública de datos relacionados con la investigación en el marco de 'Tándem' para, en su caso, requerir esta información al medio que corresponda para su unión al procedimiento.

García Castellón explica que las publicaciones de informaciones relacionadas con la presente causa que se han venido conociendo hasta la fecha exigen, de entrada, una labor de recopilación y análisis, con la finalidad de determinar si las publicaciones que han ido apareciendo corresponden con material aprehendido y analizado, o si se trata de nuevos datos no conocidos. En este segundo caso, señala, sería conveniente determinar la relevancia que pudiera tener en el procedimiento. Esta decisión del magistrado llega después de que Anticorrupción se posicionase a favor de investigar los citados audios relativos al presunto espionaje al ex tesorero 'popular' Luis Bárcenas. El Ministerio Público se expresó así después de que el magistrado le diera traslado de un escrito presentado por el PSOE en ese sentido para que manifestase su opinión.

El PSOE se refería a los audios publicados por 'El País', en los que Cospedal pedía a Villarejo, en una conversación de enero de 2013, «parar» el asunto de «la libretita» de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del ex tesorero estuvieran en poder de periodistas. Para la acusación popular del PSOE, las grabaciones publicadas ponen de manifiesto la participación de la ex dirigente 'popular' en 'Kitchen', por lo que entiende que, «si los indicios no eran suficientes», ahora «se abre la posibilidad (...) de investigar los audios, comprobar su veracidad y, en función de lo que se descubra, procesar o limpiar el nombre de la señora Cospedal».