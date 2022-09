La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha considerado este jueves «insostenible» la «rebelión» del PP para la renovación del Poder Judicial y ha centrado la responsabilidad en su líder, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha pedido que «reaccione» y ha acusado de «negarse a cumplir la Constitución». «Fíjense si es complicado Feijóo que incluso con la anterior dirección del PP habríamos logrado ya un acuerdo para avanzar en esta responsabilidad», ha dicho la ministra en declaraciones a los medios previas a la clausura del acto de presentación del informe sobre 'Bulos y desinformación', elaborado por Servimedia y Estudio de Comunicación.

A la pregunta de qué hará el Gobierno en caso de que los vocales se nieguen a aplicar la ley, Rodríguez ha dicho que el Ejecutivo no contempla ese escenario y no espera que los magistrados que velan por el cumplimiento de las normas, no vayan a cumplir la ley. Y se ha mostrado esperanzada de que cumplan con su obligación, «y el Gobierno hará lo propio en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional», ha precisado.

Sobre una posible dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes si el órgano no se renueva en las próximas semanas, la ministra se ha limitado a decir que confía en que finamente se dé cumplimiento a un mandato y se nombre a los magistrados. La portavoz ha insistido en que es «insoportable en democracia» que el principal partido de la oposición se niegue a cumplir la Constitución y «se mantenga en rebeldía».

La ministra ha recordado que mientras el Gobierno trabaja para cumplir la ley, «el PP busca cada día una excusa para acogerse al incumplimiento constitucional». Y ha acusado al PP de ir «por la puerta de atrás a por decisiones que no han sido capaces de promover en el Parlamento». La ministra también ha señalado que después del debate parlamentario, solicitado por el líder popular, para hacer propuestas, la realidad es que esas propuestas no se conocen, «aún no han llegado al Gobierno».

«A día de hoy, no hay nada. Imagino que (Feijóo) habrá mandado un equipo de reactores que llevan tecleando 48 horas pero lo constatable es que ni Gobierno ni los medios de comunicación conocen esas propuestas». Sobre si se va a producir una llamada de Pedro Sánchez a Núñez Feijóo, la ministra ha dicho que el llamamiento al PP «está sobre la mesa desde hace cuatro años».