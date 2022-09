La Unión Europea no necesita el gasoducto MidCat y acelerará la crisis climática, según ha denunciado Ecologistas en Acción, que defiende que la crisis energética debe resolverse con un modelo eficiente, basado en el ahorro y las renovables dimensionadas. Según la coordinadora de la campaña «La verdad del gas» de Ecologistas en Acción, Marina Gros, el proyecto del gasoducto MidCat, del que está construido el tramo comprendido entre Almería y Hostalric (Girona), «tardaría como poco unos tres años, no resuelve la crisis a corto plazo y no está claro que pueda servir para transportar hidrógeno».

Los ecologistas basan su rechazo a este gasoducto entre España y Francia en un informe publicado en marzo de 2022 por la consultora Artelys, según el cual una infraestructura de gas construida hoy no tendría utilidad en 2025, ya que para entonces la demanda de gas en la UE habría sufrido un fuerte descenso. También se apoyó en otro estudio de la organización Bellona, ​​que recomienda invertir en renovables en lugar de en infraestructuras de gas e hidrógeno, y en otro informe del think tank independiente EG3 que asegura que las energías limpias pueden sustituir a dos tercios de las importaciones de gas ruso para 2025, fecha en la que el MidCat podría empezar a utilizarse. Según Marina Gros, la fundación europea para el clima (ECF) también considera que no es necesario ningún nuevo gasoducto en Europa y aboga por paliar la escasez de suministro de gas mediante planes extraordinarios de ahorro de energía, suministros alternativos y un cambio rápido hacia soluciones energéticas limpias, bombas de calor y renovación de viviendas. Además, según Gros, el proyecto «es incompatible con los compromisos climáticos de España y de la UE». «Si la UE quiere cumplir con el objetivo climático del Acuerdo de París debe dejar atrás el uso del gas fósil antes de 2035. No tiene sentido construir una infraestructura como el MidCat, que probablemente no se puede concluir antes de 2025. Y eso siendo muy optimistas», ha abundado Gros. «Después de haber sufrido un verano de intensas olas de calor e incendios inapagables, que sabemos serán cada vez más frecuentes con el calentamiento del planeta, no podemos perder más tiempo para afrontar la emergencia climática», ha subrayado Gros. Según Ecologistas en Acción, el metano, principal componente del gas natural, tiene un potencial de calentamiento global 86 veces superior al del CO₂ en una escala temporal de 20 años, y las fugas de metano suceden en toda la cadena de producción, transporte y distribución.