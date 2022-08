La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha pedido al PP que «no haga insumisión» en relación a la posición adoptada por la Comunidad de Madrid frente al real decreto de ahorro energético y que «lo menos que se espera del principal partido de la oposición es que cumpla con la ley». En declaraciones a los medios en Algeciras (Cádiz), donde ha acudido para firmar convenios de financiación con los ocho alcaldes del Campo de Gibraltar, la ministra ha pedido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, «que ponga orden en su partido, porque la agenda política la está marcando la señora Ayuso, que está impugnando algunas medidas que el propio PP trasladó como necesarias hace escasamente un par de meses».

«A lo que se dedican algunos es a la confrontación y a cada respuesta del Gobierno se inventan un problema, como si la ciudadanía no tuviera preocupaciones suficientes como para convertirlo todo en un problema», ha manifestado. María Jesús Montero ha señalado que «sería muy bueno que para las cuestiones beneficiosas para los ciudadanos fuéramos todos a una», y ha recordado «el compromiso con Europa de que la unidad nos permita ser más fuertes ante la agresión de Putin» e «intentar que el chantaje de Putin con el corte del suministro del gas no tenga el efecto que él pretende».

Ha recordado «los compromisos que adquirimos como país» y que «la presidenta de la Comisión nos pidió que fuéramos al doble de ese ahorro, en torno al 15 % en todos los países, y las negociaciones de Sánchez nos permitieron estar en la mitad». «Lo que le pedimos al señor Feijoo es un sentido de Estado y que se imponga en su partido ante lideresas que lo que quieren es hacer insumisión de las leyes de este Gobierno, sometidas a la consideración del Congreso. No vamos a permitir que ninguna administración haga insumisión. Ese camino lo conocemos, no hace mucho y terminó mal», ha manifestado.

La ministra ha subrayado también que el plan de ahorro energético «es un decreto muy estudiado, muy riguroso en criterios técnicos» y ante las acusaciones de improvisación defiende que «algunos quizás por ser agosto no se lo han leído, porque muchas de las cosas que piden ya están en el real decreto ley, que antepone la seguridad laboral y el entorno». «El que quiera hacer ruido lo debe hacer con cosas que no sean tan sensibles para los ciudadanos. Estamos anticipando un ahorro imprescindible para ser autónomo en materia de energía», afirma. María Jesús Montero ha avanzado que «vendrán más medidas en esta y otras materias, porque este Gobierno no ha dejado de trabajar desde el primer día por combatir primero la pandemia y ahora la inflación».

Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron formalmente este viernes, 5 de agosto, reducir de forma voluntaria el consumo de gas un 15 % hasta primavera, con el voto en contra de Polonia y Hungría, así como una cláusula para que el Consejo pueda activar una «alerta» sobre seguridad de suministro que haría el recorte obligatorio.

El plan voluntario para reducir el consumo de gas podría volverse obligatorio si el Consejo, a propuesta de la Comisión Europea, activa una «alerta» en caso «de riesgo sustancial de escasez grave de gas o de demanda de gas excepcionalmente elevada, o si cinco o más Estados miembros que hayan declarado una alerta a nivel nacional solicitan a la Comisión que lo haga». El reglamento adoptado contempla excepciones que distintas capitales reclamaron tras conocer la propuesta inicial de la Comisión Europea, como la que permitirá a España o Portugal limitar ese recorte al 7 % ante el bajo nivel de interconexiones con el resto de socios europeos.