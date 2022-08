La ministra de Sanidad, Carolina Darias se ha referido este martes en Gijón a las medidas del plan de ahorro energético adoptadas por el Gobierno y ha indicado que los hospitales y los centros de salud no estarán sujetos a dicho plan. No obstante ha indicado que serán los responsables y profesionales sanitarios los que adopten las medidas que consideren para llevar a cabo esa eficiencia energética y se ha mostrado convencida de que «como siempre se hará un uso responsable».

Darias ha indicado que el Gobierno lo que busca es anticiparse con un plan de ahorro energético que nos permita enfrentar el otoño y el invierno en mejores condiciones y sin ningún tipo de recortes. Así dice que lo que hace falta es que todos los responsables públicos estén a la altura. La ministra se refiere así a la «complicada situación que vive Europa con el impacto de la guerra» y ha indicado que está segura de que la ciudadanía se va a comportar de manera ejemplar.

Dice que ese plan de ahorro energético es perfectamente compatible con las medidas de cuidado que han venido para quedarse. Por su parte el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha indicado que lo prioritario es trasladar a la ciudadanía la importancia de una política de ahorro energético y reflexionar sobre si queremos que cuando llegue el otoño y el invierno no nos falte energía. Para que no paren las industrias o los servicios básicos públicos es necesario todos tomar medidas. «Todos necesitamos tomar medidas y no tienen que ser por imposición sino por reflexión colectiva», ha indicado Barbón que se ha mostrado convencido de que una vez más los asturianos mostrarán un comportamiento responsable.