Los incendios, que han acabado con la vida de un brigadista en Losacio (Zamora) y provocado desalojos de vecinos y unas 25.000 hectáreas calcinadas en los últimos días, continúan arrasando media España favorecidos por las condiciones meteorológicas, con viento y altas temperaturas, de hasta 40 grados. Este lunes siguen preocupando los fuegos de Castilla y León, Cataluña, Galicia y Extremadura, aunque la situación en esta última, una de las más afectadas por la ola de calor, ha mejorado notablemente en las últimas horas, mientras que en Andalucía, el incendio de la Sierra de Mijas (Andalucía) se ha dado por estabilizado.

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedró Sánchez, se desplazarán este lunes a las zonas más afectadas de Extremadura para conocer los efectos de los últimos fuegos e interesarse por la situación de los desplazados. Evolución de los incendios en las comunidades más afectadas:

- Castilla y León: esta autonomía ha registrado el primer fallecido en esta ola de incendios que asola a media España, un brigadista que combatía ayer domingo el fuego en Losacio (Zamora). Otros dos compañeros del fallecido han sufrido quemaduras en ese incidente, aunque de carácter leve, según fuentes de la Junta de Castilla y León. Dichas fuentes han precisado que el fallecido, manguerista de una autobomba, es Daniel Gullón y no Daniel Muñoz, como informó en un primer momento por error el Gobierno regional, nacido en el año 1959 y natural de Ferreras de Abajo. Durante las última horas, el fuego ha obligado a cortar la vía férrea convencional por la que circula el tren regional Valladolid-Puebla de Sanabria a su paso por la comarca zamorana de Tierra de Alba y la carretera autonómica ZA-902, así como otras vías secundarias de la zona. El incendio forestal de Losacio se ha adentrado en la reserva de caza de la Sierra de la Culebra, donde aún no se ha extinguido 32 días después de su inicio, otro gran fuego que ha calcinado mas de 25.000 hectáreas de terreno. Este fuego es uno de los cuatro con nivel dos de peligrosidad, además de los de las localidades abulenses de Cebreros y Herradón de Pinares y el de Monsagro (Salamanca). Otros ocho fuegos están clasificados como nivel uno: en Navalonguilla (Ávila), las localidades leonesas de Paradaseca, Balboa y Montes de valdueza, la salmantina de Candelario, la segoviana de Navafría y las zamoranas de Figueruela de Abajo y Roelos de Sayago.

- Cataluña: Unos 130 medios terrestres y aéreos continúan trabajando este lunes para estabilizar el incendio forestal que afecta a la comarca del Bages, en especial al término de El Pont de Vilomara (Barcelona), que ya ha arrasado más de 1.200 hectáreas y sigue avanzando sin control. El incendio, el segundo mayor de Cataluña este año, ha dañado hasta el momento una veintena de casas de urbanizaciones del área afectada por el fuego y ha obligado a desalojar a centenares de vecinos de sus viviendas.

- Galicia: La comunidad gallega ha empezado la jornada del lunes con dieciséis incendios forestales que han quemado ya 9.140 hectáreas, casi el triple que hace 48 horas, y múltiples núcleos de población en riesgo en las provincias de Lugo y Ourense, informa la Consellería do Medio Rural. La reactivación del incendio en Carballeda de Valdeorras (Ourense), parroquia de Riodolas, que estaba estabilizado, ha multiplicado el área quemada desde las 1.100 hectáreas a mediodía del domingo hasta las 2.400 que se mantienen desde anoche, y ha llevado a la activación de la situación dos, de riesgo para núcleos poblados, porque las llamas han alcanzado la aldea de Candeda. En la zona ha habido desalojo de viviendas en varios puntos y cuenta con el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias, que también está en Folgoso do Courel junto al resto de medios. Folgoso do Courel (Lugo) tiene tres fuegos activos también en situación de riesgo para núcleos poblados, uno en Vilamor cercano al núcleo de Parada de Montes, con 2.500 hectáreas -eran 1.000 anoche-; otro también en Vilamor con 300 hectáreas; y un tercero en Seceda, con 1.100 hectáreas -que eran 500 a mediodía del domingo-.

- Andalucía: El fuego declarado el pasado viernes en la sierra de Mijas ha sido dado por estabilizado tras calcinar 2.070 hectáreas, y afectado a los municipios malagueños de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre, aunque se pide prudencia y precaución ante las fuerte subida de las temperaturas, que pueden favorecer reactivaciones.

- Extremadura: en esta comunidad, una de las más afectadas por las altas temperaturas y los fuegos durante los últimos días, la situación de los tres incendios - Valle del Jerte, Las Hurdes y Casas de Miravete - ha mejorado notablemente en las últimas horas, aunque se mantienen la cautela ante posibles reproducciones.