El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha defendido la inclusión en la Ley de la Memoria Democrática de una comisión para estudiar casos de vulneración de derechos humanos entre 1978 y 1983 y, en este sentido, ha señalado que la Transición fue «un proceso pactado» que Franco dejó «bien atado». «Quien nada esconde, nada teme y, si la ley sirve para que se restablezca verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, será bueno», ha manifestado.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, el diputado de EH Bildu se ha pronunciado de este modo en relación a la inclusión de este periodo en el texto del proyecto de Ley de Memoria Democrática.

Según ha indicado, «todo el mundo sabe que el proceso de transición de la dictadura a la democracia fue un proceso pactado» que incluso Francisco Franco «señaló que dejó atado y bien atado». «Quien nada esconde, nada teme y, si la ley de Memoria Democrática sirve para que salga a la luz todo lo que tiene que salir y sirve para que se restablezca verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, será bueno», ha subrayado.

Matute ha lamentado que «en este país, por desgracia, fueron millones las personas que tuvieron que vivir bajo la bota y el yugo del fascismo por culpa de la dictadura de Franco, que lo que hizo durante 40 años es condenar a los que perdieron la guerra civil». «Es un acto de justicia», ha asegurado.

El diputado ha señalado que España es, «junto con Camboya y en segundo lugar, el país con más desaparecidos tras la contienda de 1936-39, y todo eso necesita una respuesta en términos democráticos y eso no debilita a ningún Estado, no es reabrir heridas, es sentar las bases para que no vuelva a repetirse y es fortalecer la democracia, ensanchar los espacios de dignidad para todos».