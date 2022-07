La Moncloa sólo comunicó a Unidas Podemos las líneas generales de las nuevas medidas anticrisis anunciadas por el presidente Pedro Sánchez en su discurso inicial del Debate sobre el estado de la Nación para evitar filtraciones sobre las mismas. Así lo han explicado fuentes gubernamentales al pedírsele opinión sobre las palabras de la vicepresidenta segunda y mujer fuerte de Unidas Podemos en la coalición, Yolanda Díaz, admitiendo que desconocía el detalle de los anuncios realizados por el presidente.

No obstante, Díaz ha dicho estar satisfecha por las nuevas medidas anunciadas por Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación: «son positivas para que no paguen los de siempre. Lo que era imposible hasta hace poco, ahora es posible». A través de las redes sociales, la vicepresidenta segunda ha asegurado que estas iniciativas son positivas «pero seguro que no son las últimas». «Lo que no era posible se abre paso» ha insistido la ministra de Trabajo y promotora de la plataforma ciudadana Sumar al afirmar que el nuevo país «de la gente joven, de las mujeres y de la mayoría social avanza». Díaz ha aplaudido así, entre otras iniciativas, el nuevo impuesto temporal a los bancos y a las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras; la gratuidad de los abonos de Renfe de Cercanías, Rodalies y media distancia; y la beca complementaria de 100 euros mensuales para los estudiantes mayores de 16 años. El Gobierno, ha recalcado Díaz, «hará lo que tenga que hacer frente la inflación» derivada de los efectos económicos de la invasión rusa de Ucrania.

No todos han alabado los anuncios de Sánchez. La persona que le va a dar la réplica por parte del PP, la portavoz del Congreso Cuca Gamarra, ha calificado de «insultante» el discurso del jefe del ejecutivo. «Y es insultante porque pide esfuerzos a los españoles mientras él no está dispuesto a hacer ninguno», ha resaltado Gamarra en una comparecencia en el Congreso para valorar la intervención de Sánchez en el Debate sobre el estado de la Nación, donde ha anunciado un impuesto a bancos y energéticas para recaudar 7.000 millones en dos años.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha explicado que su grupo ha presentado su rechazo global a las iniciativas que ha presentado el Gobierno en el Debate del Estado de la Nación, donde el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha realizado una serie de anuncios, que, según ha dicho el dirigente de Vox, «traerán más gasto, más ruina y hunden a las bolsas».

Desde el PDeCAT Ferran Bel ha recriminado que Sánchez no plantee soluciones al «conflicto catalán» y Ana Oramas (Coalición Canaria) ha echado en falta algún anuncio sobre inmigración o la relación con Marruecos. Finalmente, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha valorado que el presidente Sánchez «por fin» parece que marca el «rumbo adecuado», al tiempo que pide que las «promesas» que ha lanzado durante el debate lleguen a la «vida cotidiana».