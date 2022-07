El Gobierno aprueba este martes un crédito de 1.000 millones para Defensa y asegura que Podemos no se opuso

El Gobierno va a aprobar este martes en el Consejo de Ministros un crédito de 1.000 millones de euros para el Ministerio de Defensa, según han confirmado fuentes de Moncloa a Europa Press, para avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquirido con la OTAN. Además, han asegurado que Unidas Podemos conocía la medida y no se opuso a ella. Este crédito de 1.000 millones de euros se aprueba con cargo al fondo de contingencia y, por tanto, no necesita la aprobación del Congreso, según han precisado fuentes del Gobierno. Así, han indicado que el Gobierno va a cumplir con su responsabilidad y solidaridad para fortalecer la seguridad y la capacidad de disuasión europeas frente a la amenaza que supone la Rusia de Vladimir Putin. Por tanto, Moncloa ha vinculado esta medida, al compromiso adquirido por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid la semana pasada, de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB en el año 2029. Además, desde Moncloa han subrayado que todos los departamentos ministeriales fueron informados de la propuesta en la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que se celebró la semana pasada.

VALIDADO EN LA COMISIÓN DE SUBSECRETARIOS

De este modo sostienen que la propuesta fue estudiada y validada sin que se produjera ningún tipo de intervención en contra, aunque este mismo lunes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha opuesto a este incremento del gasto en Defensa de 1.000 millones, ha asegurado que no está pactado con Unidas Podemos y ha criticado «las formas» con que se ha llevado a cabo. Cuestionada sobre si ese incremento de 1.000 millones estaba consensuado con Unidas Podemos, Díaz ha dicho de forma tajante que «no» y ha sentenciado que las «formas» en política son importantes, sobre todo cuando afecta a un aspecto tan sensible como la defensa. Por tanto, ha demandado que las decisiones se tomen de forma «adecuada», con respeto a los aliados y a las propias Cortes Generales, dado que la oposición también tiene derecho a saber esos planes. En definitiva, Díaz ha reclamado, en referencia al PSOE, que estos debates presupuestarios y de aumento de créditos extraordinarios deben hacerse de forma «serena» y además, sobre su postura respecto a aumentar el gasto militar, Díaz ha trasladado que su posición es «clarísima» y «conocida», cuando en marzo ya evidenció que no estaba a favor y explicitó su apuesta por priorizar la inversión en sanidad, educación e investigación.

AUMENTO DEL GASTO HASTA

2029 Con este anuncio el Gobierno da el primer paso para establecer el ritmo al que va a incrementar el gasto militar. Hasta el momento solo se sabía lo anunciado por el presidente, que fijó el año 2029 como horizonte para doblar el presupuesto actual y llegar al 2% del PIB, pero no se conocían más detalles de cuánto iba a aumentar esta partida cada año. Sánchez ha defendido este incremento con el argumento de que la seguridad no está garantizada, la situación es dramática y existe riesgo real de que si Putin triunfa en su invasión de Ucrania, continuará su expansionismo por otros países europeos. Por tanto, ha instado al socio de coalición Unidas Podemos a que reflexione, cambie su postura y termine apoyando esta decisión.