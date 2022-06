La cumbre de la OTAN en Madrid centra el interés internacional en nuestro país en materia política y geoestratégica, dos cuestiones muy vigentes en el actual contexto de invasión de Ucrania por parte de Rusia. En un reciente encuentro en Bruselas los ministros de Defensa de los miembros del Tratado Atlántico Norte han establecido los principales temas a abordar, la agenda del día y sus respectivos participantes. Sin embargo, existe un cierto hermetismo por razones lógicas de seguridad. Esto es lo que sabemos hasta el momento del encuentro de los miembros de la OTAN en Madrid.

España organiza la próxima cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en el Recinto Ferial IFEMA de Madrid el 29 y 30 de junio de 2022. El encuentro se produce en nuestro país como forma de rememorar que este mismo año se cumple el 40º aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica, un paso que en su momento estuvo envuelto de beligerancia política marcado por el cambio de opinión del PSOE de Felipe González. Hoy otro presidente socialista estará en la foto de familia de los principales líderes del mundo occidental.

A pesar de que la programación no se ha hecho pública, contamos con algunas pistas que nos dicen qué grandes ejes vertebrarán el encuentro entre Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados en materia de defensa. Algunas fuentes señalan que el tema de Ucrania será central, como no puede ser de otra forma, así como otras preocupaciones apremiantes en materia de seguridad, y la renovación de la estrategia de la OTAN en los tiempos actuales.

En esta remozada hoja de ruta se da por hecho que de algún modo se aborde la ampliación del club atlántico, en este caso con la eventual incorporación de Finlandia y Suecia, algo a lo que hasta el momento Turquía se ha opuesto y que a buen seguro incrementará la beligerancia de la Rusia de Vladímir Putin, quien hasta la saciedad ha reivindicado que la OTAN no se amplíe más hacia el Este. Las jornadas de negociaciones para acercar posturas con Ankara son maratonianas, tras el objetivo de garantizar la defensa colectiva de los países miembros y salvaguardar a los mil millones de habitantes a los que la Alianza cobija.

Además de los jefes de Estado y de Gobierno de la treintena de estados aliados desembarcarán en Madrid representantes de países con peso específico importante, y con una relación amistosa con Estados Unidos y aliados. Concretamente Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur darán su particular opinión de la situación en la región Asia-Pacífico, siempre capitalizada por las relaciones en ocasiones convulsas de China con su entorno y la gesticulación belicista de Corea del Norte. No faltarán a la cita otros países de la UE que actualmente no forman parte de la OTAN, ni los presidentes respectivos de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula Von der Leyen y Charles Michel. Queda por ver en qué medida asistirá el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sujeto a la situación que la guerra depara en su día a día y en el de todo su país.

La cumbre de la OTAN en Madrid no llegará exenta de críticas, y de hecho ya se ha convocado una manifestación de distintos colectivos pacifistas y contrarios a la Alianza atlántica pocas jornadas antes de su celebración. Tampoco está muy claro cómo afectará la cumbre a los madrileños en su día a día. No obstante son sintomáticas algunas declaraciones de su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien se ha adelantado a los problemas y ha pedido a los vecinos paciencia, ya que «Madrid estará prácticamente bloqueada» por el dispositivo de seguridad.