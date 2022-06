El tema educativo siempre suele colarse en mayor o menor medida en los debates electorales. El de este pasado lunes emitido por Canal Sur, a pocos días de la cita de los andaluces con las urnas el próximo domingo 19 de junio, aportó un particular cruce dialéctico a cuenta de la educación sexual en las aulas. Para algunos candidatos esta temática no debe abordarse con niños y niñas de primaria; sin embargo, otros ponen el foco no tanto en el currículum sino también en otras carencias históricas que arrastra el sistema público de enseñanza.

Ha sido en el transcurso del primer bloque del segundo y último debate a seis entre los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía en representación de las listas del PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía organizado por la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), y centrado en 'Políticas sociales: sanidad, educación e igualdad'. En este contexto la candidata de Vox Macarena Olona ha comenzado su intervención reprochando y mostrando al candidato del PP-A y presidente de la Junta, Juanma Moreno, un libro de texto para escolares «de Primaria, de diez, once años», que «enseña qué es la masturbación» en colegios «públicos y concertados» andaluces, tras lo que ha advertido de que «si a mi hijo se le acerca un hombre o una mujer en el parque y le habla de la masturbación, llamaría a la Policía Nacional». «Ustedes han metido a esas personas del parque en las aulas andaluzas», ha espetado la dirigente ultra al líder 'popular', a quien ha remarcado que ella es una persona «muy seria» y «verifico todo antes de mostrárselo». Noticias relacionadas Moreno salva la presión de Olona y Espadas pero deja en el aire un pacto con Vox El candidato del PP-A ha cuestionado que ese libro de texto tenga vigencia actualmente en la educación andaluza, y ha afeado a Olona que en el anterior debate le trajo «mercancía caducada», hablando de otro libro de texto que pertenecía a un anterior curso escolar, por lo que no sabe «si creerla» en esta ocasión, y le ha advertido de que «no debe faltar a la verdad, porque si lo hace va a perder credibilidad». La candidata de Adelante, Teresa Rodríguez, ha terciado en este rifirrafe. «Ya que el señor Moreno Bonilla no defiende la ley, que establece que los niños tengan educación sexual, lo hago yo. Si no, lo que tenemos es colegios de curas diciéndole a los niños y niñas que masturbarse les deja ciegos» ha declarado la candidata andalucista, que además ha citado a Woody Allen, que «decía que nadie diga nada en contra de la masturbación, porque al fin y al cabo es hacer el amor con quien más te quiere». «Yo lo recomiendo vivamente», ha añadido ante las críticas de Olona, y antes de defender «el derecho que asiste a los niños a tener educación sexual en las escuelas», algo que «está regulado por ley y protege de situaciones de acoso que están fuera y que tienen que saber reconocer» los menores, ha agregado antes de comentar que había escuchado a la candidata de Vox «con los pelos de punta». Al hilo de los reproches de Olona, Moreno ha señalado que él quiere «la mejor educación» en Andalucía, «de calidad», y «libertad» para que los padres puedan elegir los centros de sus hijos; en este caso a través del ascensor social que permita a las familias más pobres progresar y acceder a mejores condiciones de vida, y «en eso estamos trabajando», según ha defendido el presidente andaluz, quien también ha reprochado a los candidatos del PSOE-A y Vox que sus grupos votaran en contra del proyecto de Presupuestos de la Junta de 2022 que conllevaba un aumento de las inversiones en sanidad y educación.