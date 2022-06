Los comunes tendrán libertad de voto dentro del grupo parlamentario Unidas Podemos en el debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE que busca la abolición de la prostitución y que llega esta tarde al Pleno del Congreso de los Diputados. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha dicho este martes en rueda de prensa que les han solicitado la libertad de voto para los comunes en el debate sobre prostitución y ha explicado, sin revelar qué votará UP, que desde su grupo apoyarán la posición del Ministerio de Igualdad, «que no es otra que la de debatir y alcanzar los máximos consensos».

Echenique ha defendido que las leyes feministas son las que más amplio apoyo han suscitado y ha recordado que el único Pacto de Estado firmado esta legislatura ha sido el Pacto contra la Violencia de Género. La proposición de ley del PSOE sobre la abolición de la prostitución ha dividido a los grupos de izquierda y tradicionales socios parlamentarios del Gobierno. Esa iniciativa es principalmente el texto de la enmienda que el PSOE retiró durante el debate del dictamen de la ley del solo sí es sí para que esta norma siguiera adelante, puesto que los socios del Gobierno en el Parlamento amenazaron con no apoyarla si la propuesta socialista se incorporaba al texto final. De hecho, la ley de garantía integral de libertad sexual salió del Congreso sin los artículos relativos a la prostitución tras la aprobación de una enmienda transaccional ya que fuerzas como ERC, En Comú Podem, Junts o la CUP querían suprimirlos al defender la libertad sexual de las mujeres que deciden prostituirse.

Desde la CUP, Mireia Vehí ha calificado la propuesta del PSOE de «absurdo conservador» y considera que se trata de «una salida autoritaria» que lo que hace es perseguir a las trabajadoras sexuales. Cree que si el PSOE quiere acabar con la prostitución se debería pensar en abolir la ley extranjería y hablar de una renta básica universal como alternativa para las personas que ejercen la prostitución y ha criticado el «punitivismo» que encierra la propuesta. ERC no ha adelantado el sentido de su voto, aunque su portavoz, Gabriel Rufián, ha asegurado que es un tema muy debatido, discutido y trabajado dentro de su grupo.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha dicho que su grupo está «entre el no y la abstención» a la proposición de ley del PSOE, aunque ha advertido de que si finalmente sale adelante, su grupo presentará «muchas enmiendas» en un sentido «no punitivo» y encaminadas a ofrecer un «camino digno» para quienes quieran abandonar la prostitución. La portavoz de Bildu, Isabel Pozueta, ha dicho que decidirán su voto a lo largo del día, pero ha aclarado que no será su grupo el que se oponga a abrir el debate sobre la prostitución. «No compartimos la perspectiva punitiva de PSOE porque no va a ser eficaz para abordar el asunto», ha dicho. Íñigo Errejón, de Más País, ha denunciado que ésta no es una ley para acabar con la prostitución, sino para hacerla aún más clandestina, sin darle alternativas a quienes la ejercen.