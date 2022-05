Los partidos de izquierda han criticado este viernes que la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía se haya empadronado en Salobreña (Granada) para poder concurrir a las elecciones autonómicas del 19 de junio. Olona, que ha visitado la feria de Jerez, ha confirmado que se empadronó en Salobreña, según ha informado la Cadena Ser, en una casa propiedad de un concejal de su formación política, y ha recordado que es diputada en el Congreso por Granada. En declaraciones a los periodistas en Almería, el candidato socialista, Juan Espadas, ha dicho que este empadronamiento «fuerza la normativa» y «claramente vulnera lo que significa empadronarse en un municipio para poder concurrir, que es vivir en ese municipio la mayor parte del año».

Por ello, ha pedido a Olona que explique por qué «se está saltando la norma para concurrir a estas elecciones» en circunstancias de «dudosa legalidad», y si tiene pensado vivir en Andalucía o, por el contrario, cambiará nuevamente de empadronamiento a su lugar de residencia «real» si no obtiene el resultado esperado. La candidata de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, ha lamentado la «frivolidad» con la que Vox «se plantea» las elecciones del 19J y ha dicho a los periodistas en Córdoba que Olona «se ha hecho un Maroto», en referencia al senador del PP por Segovia Javier Maroto, que se empadronó en Sotosalbos un mes después de las autonómicas de Castilla y León de 2019.

Nieto ha señalado que «la derecha se plantea estas cosas como si fuese un juego» y ha reiterado que «lo preocupante» de Vox «no son estas salidas de tono», sino «sus políticas, su agenda económica y su agresividad hacia todo lo que no le gusta». Por su parte, Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, ha destacado la «falta de respeto, otra más, de Vox a Andalucía» y ha incidido en la «incongruencia» de este partido que «propaga al odio contra los extranjeros diciendo que se empadronan aquí para aprovecharse de las ayudas y de nuestro sistema de bienestar y de nuestra democracia, mientras que ellos están haciendo lo propio para presentarse a las elecciones de Andalucía».

«Está claro que para esta señora, Andalucía no es más que el argumentario que le pasan por la mañana», ha manifestado, al tiempo que ha llamado la atención sobre su «falta de conocimiento de Andalucía», de forma que «para citar a las ocho provincias siempre lo hace por orden alfabético para que no se le olvide ninguna». El consejero de la Presidencia y coordinador de campaña del PP en Andalucía, Elías Bendodo, no ha querido opinar sobre el empadronamiento de Olona y ha dicho que no van a perder ni un minuto «en el ruido de los demás partidos» y que «los órganos correspondientes decidirán si es correcto o no».

Tampoco ha querido entrar en polémica el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, y ha declarado que le da igual por la provincia que vaya y que «no hay ninguna norma que impida a nadie ir por una provincia o por otra sea de donde sea». Finalmente, la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino (PSOE), ha asegurado que el ayuntamiento ha seguido el procedimiento administrativo establecido por la ley para el empadronamiento en este municipio de la candidata de Vox y en un comunicado ha informado de que el procedimiento exige la autorización expresa del titular de la vivienda y la firma de la persona interesada, tal como consta en la solicitud, «por lo que no se ha producido ninguna irregularidad».