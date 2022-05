Cataluña recurrirá la «aberrante» decisión del TSJC sobre la ejecución del 25% de castellano

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo catalán presentará recurso de reposición a la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la ejecución del 25% de castellano, que ha calificado de «aberrante» a nivel pedagógico y jurídico. Lo ha dicho en una atención a los medios después de que el TSJC haya ordenado a la Conselleria de Educación que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano, en la que ha considerado que la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) no está legitimada para instar a la ejecución.

Además, el conseller ha dicho que el tribunal se extralimita al «poner el acento en cómo se tiene que ejecutar una sentencia», lo que ha dicho que no puede hacer, y ha señalado que los servicios jurídicos de la Generalitat no se habían encontrado antes ante esa situación. Gonzàlez-Cambray ha destacado que dos de los magistrados de la sala han emitido un voto particular en la que consideran que «no tiene base jurídica» la interlocutoria, por lo que presentarán recurso de reposición ante esta decisión del TSJC.

TRANQUILIDAD A DOCENTES

Ha hecho un llamamiento a la tranquilidad a las direcciones y docentes catalanes, que deben «seguir haciendo su trabajo y no cambiar nada», y ha asegurado que el Govern proporcionará la cobertura jurídica para la defensa del modelo de escuela catalana. El conseller ha enfatizado el plan de impulso del catalán en la educación para que haya mayor presencia de esta lengua en las aulas y el decreto que prepara para «reafirmar» el modelo de escuela en Cataluña y los proyectos lingüísticos de los centros.

Cambray ha sostenido que es un «momento importante de país», y ha demandado el máximo consenso político, social y pedagógico para defender el modelo de escuela catalana. Preguntado por si la modificación de la ley de política lingüística que se plantea en el Parlament podría ser una de las maneras, ha reiterado que es un momento muy importante y que lo que se debe hacer es sumar y buscar el máximo consenso: «Cuantas más iniciativas, mejor. Cuanto más sumemos en favor del modelo de escuela catalana, adelante».