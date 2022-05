La Junta Electoral de Andalucía ha rechazado el escrito de subsanación presentado por cuatro formaciones de izquierda, con lo que Podemos no podrá inscribirse como parte de esa alianza después de no haber llegado a tiempo su firma en el registro de la coalición el pasado viernes.

Las cuatro formaciones inscritas (IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz) presentaron este domingo un escrito de subsanación, aduciendo un «error material» en la documentación, para que el órgano competente acepte retirar la coalición a cuatro y convertirla en una alianza de los seis partidos, es decir con la incorporación de Podemos y Alianza Verde. Sin embargo, la Junta Electoral, según la resolución a la que ha tenido acceso Efe, ha decidido rechazar la inscripción de Podemos en la coalición al no aceptar el recurso de subsanación y ha abierto un plazo hasta las 24:00 horas de mañana martes para recurrir ante la Junta Electoral Central, posibilidad que este fin de semana había descartado Podemos.

Los seis partidos tienen un acuerdo político, pero la complejidad de las negociaciones, atacadas por la designación de candidatos y el reparto de puestos, provocó que Podemos y Alianza Verde no llegarán a tiempo para registrar su pertenencia a la coalición. Los candidatos de Podemos tendrán que figurar en la papeleta electoral de 'Por Andalucía' como «independientes», no podrán hacer uso del logotipo de este partido ni tendrán acceso directo a la financiación electoral ni a las subvenciones finalistas que el Parlamento concede a los grupos, según fuentes jurídicas consultadas.

Inmaculada Nieto, candidata a la Junta de 'Por Andalucía', ha opinado que no contempla un escenario en el que Podemos no esté incluido en la coalición ni que se presente a los comicios andaluces en solitario. Podemos, en un comunicado, se ha comprometido a buscar todas las vías administrativas para garantizar el acuerdo político. «El acuerdo político y el frente amplio de Yolanda Díaz no se van a romper por cualquier cuestión burocrática o administrativa. Hay voluntad por las seis fuerzas políticas de concurrir juntas el 19-J», ha subrayado.