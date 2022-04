La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha deseado este miércoles que se constituya cuanto antes la comisión de secretos oficiales y que allí se aborde el supuesto espionaje a políticos catalanes y vascos, a los que ha avisado: «Podemos hablar de Pegasus sí o Pegasus no», pero cuando «salga todo» algunos a lo mejor «tendrán que callarse».

Como ya sucediera en el Senado este pasado martes Robles ha vuelto a ser interpelada por esta polémica en el Pleno del Congreso, donde cuatro grupos -PNV, Ciudadanos, CUP y Junts per Catalunya- han instado al Gobierno a constituir una comisión de investigación sobre ese supuesto espionaje. Tras reiterar que el este Gobierno actúa «con arreglo a la más absoluta y estricta legalidad» –«lo que no pueden decir otros» ha dicho-, Robles ha reprochado a los independentistas que acusen al Ejecutivo y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) «sin soporte probatorio».

Y en su réplica a la diputada Miriam Nogueras, de Junts per Catalunya, ha sido más tajante al advertir que cuando se constituya la comisión puede que «salga todo», se podrá ver la documentación «y a lo mejor muchos de los que ahora dan lecciones, tendrán que callarse cuando se vean las actuaciones que han tenido«. «Permitan la comisión de investigación», le ha instado Nogueras a la ministra, a la que ha pedido que se deje de «cuentos« porque «su gobierno no sólo no limpia las cloacas, sino que las está colocando, nos están espiando y además desde hace años».

Una vez más, la titular de Defensa se ha acogido al silencio que le impone la ley y a los 3.000 trabajadores del CNI, pero ha vuelto a remitirse a la comisión de secretos oficiales, en la que «todo saldrá claro«, y ha reiterado su pesar por no poder dar explicaciones, que «sin duda» dará la directora del centro de inteligencia cuando se cree esa comisión.

La segunda en preguntar por este asunto ha sido la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que tras asegurar que creía a la ministra, ha aprovechado para arremeter contra los independentistas catalanes que «vienen lloriqueando». «¡Cómo vamos a apoyarles si espían a nuestros hijos!», ha añadido. Pero también para censurar al Gobierno que se asocie con Bildu y ERC y les incluya en la comisión de secretos oficiales, porque es como «darle la llave de la caja fuerte a un ladrón de bancos».

En su respuesta a Arrimadas, la ministra de Defensa ha dejado claro que si el presunto espionaje llega a los tribunales, se desclasificarán los documentos que la justicia pida. Precisamente, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha solicitado esa desclasificación y después la derogación de la ley del CNI. «Puede atribuirme hasta la muerte de Manolete», pero la ley «me impide hablar», ha respondido Robles. «En todo caso, ojalá constituyamos pronto esa comisión y podamos hablar de Pegasus sí, Pegasus no, porque yo le digo que muchos se quedarían sorprendidos», ha avisado la ministra.

Aitor Esteban ha acusado a Robles de haberse convertido «en una mera aplaudidora de las fuerzas de seguridad» y le ha preguntado «qué ha sido de esa jueza progresista que era usted, esa jueza que no se conformaría con lo que está sucediendo». Robles le ha respondido: «Una jueza progresista se escandaliza porque se hagan acusaciones sin pruebas, porque eso ataca cualquier principio básico de un estado de derecho. ¿Dónde están las pruebas?».

Por su parte, la diputada Mireia Vehí, de la CUP, ha reprochado a Robles de culpar al poder legislativo de que «el ejecutivo no limpie sus cloacas» y ha asegurado, como antes hiciera el portavoz del PNV, que «un par de rondas» de comparecencias en la comisión de secretos oficiales «no arreglará« este asunto. Vehí ha exigido que se depuren responsabilidades, que haya dimisiones y que se explique a la ciudadanía por qué «se han vulnerado derechos a más de 60 políticos catalanes». «El mantra de no sé cuántas personas investigadas es muy fácil sin material probatorio» ha replicado Robles antes de preguntarse qué tiene que hacer «un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia, corta vías públicas, realiza desórdenes...». Robles ha pedido a los que les acusan de espionaje que se tranquilicen y no estén nerviosos. «Si tienen dudas, vayan a los tribunales» ha zanjado.