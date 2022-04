El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha exigido al Gobierno «llegar hasta el final» a la hora de investigar el presunto caso de espionaje mediante el software 'Pegasus' y ha recalcado, en referencia a la convalidación del decreto anticrisis, que los ciudadanos que peor lo pasa «no son responsables de su irresponsabilidad».

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, el diputado ha señalado que el presunto espionaje a dirigentes independentistas es un «escándalo suficientemente grave» como para desplegar una comisión de investigación en el Congreso. Y es que ha advertido, a su vez, que «meter la suciedad debajo de la alfombra no le hace ningún bien a la democracia».

Respecto a las opciones de aprobar mañana el decreto anticrisis, una vez que aliados del Ejecutivo como ERC se alejan ante la actitud del Ejecutivo por el caso Pegasus, Errejón ha llamado a diferenciar estas dos cuestiones y ha defendido que el contenido «merece la pena» y debería «salir» para «aliviar» la «carga» que padecen ahora los españoles.

«Los españoles que peor lo están pasando por esta crisis no son responsables de la irresponsabilidad del Gobierno (...) El precio de no dar explicaciones no deberían pagarlo», ha enfatizado el líder de Más País. Es más, ha afeado al Ejecutivo que no dé explicaciones y ha cuestionado el efecto de reactivar la comisión de secretos oficiales, donde «no se explica nunca ningún secreto». A su juicio, la mejor opción es desplegar una comisión de investigación en el Congreso que explique este «escándalo» y depure responsabilidades, porque en «democracia no se espía».