Los pacientes COVID aumentan un 45% en dos semanas, subiendo en todas las CCAA

Las personas hospitalizadas por coronavirus en España han aumentado en un 45,1% en las últimas dos semanas, registrando subidas en todas las comunidades autónomas, especialmente en Navarra, Asturias y Cantabria, donde se han notificado más de un 110% de pacientes Covid desde el pasado 8 de abril. Sin embargo, los últimos datos de este viernes publicados por el Ministerio de Sanidad sí que han registrado una bajada porcentual de 8 puntos en las UCIs. En concreto, Sanidad informó este viernes de 6.119 personas hospitalizadas en España actualmente, 1.902 más que hace dos semanas, el pasado 8 de abril, cuando se notificaron 4.217 pacientes hospitalizados. Mientras, este viernes 22 de abril ha habido 339 personas en UCI, por los 371 pacientes que estaban en cuidados intensivos hace dos viernes.

El Ministerio de Sanidad ha cambiado en las últimas fechas la manera de abordar la información sobre el coronavirus, también a través de los datos, de modo que actualmente está publicando estas cifras los martes y los viernes. Además, en lo que respecta a la incidencia acumulada a catorce y a siete días, el departamento que dirige Carolina Darias se está centrando en las personas mayores de 60 años y ya no publica la incidencia acumulada general. No obstante, el pasado viernes, 15 de abril, Sanidad no publicó datos al ser festivo por la Semana Santa.

En cualquier caso, esta es la comparación de las personas hospitalizadas de las comunidades autónomas entre el informe del Ministerio de Sanidad del viernes 8 de abril y el del viernes 22 de abril:

ANDALUCÍA En el informe del viernes 22 de abril, Andalucía tenía a 590 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 455 pacientes, lo que supone una subida del 29,6% en estas dos últimas semanas.

ARAGÓN En el informe del viernes 22 de abril, Aragón tenía a 136 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 118 pacientes, lo que supone una subida del 15% en estas dos últimas semanas.

ASTURIAS En el informe del viernes 22 de abril, Asturias tenía a 372 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 169 pacientes, lo que supone una subida del 120,1% en estas dos últimas semanas.

BALEARES En el informe del viernes 22 de abril, Baleares tenía a 154 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 114 pacientes, lo que supone una subida del 35% en estas dos últimas semanas.

CANARIAS En el informe del viernes 22 de abril, Canarias tenía a 313 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 296 pacientes, lo que supone una subida del 5% en estas dos últimas semanas.

CANTABRIA En el informe del viernes 22 de abril, Cantabria tenía a 94 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 44 pacientes, lo que supone una subida del 113% en estas dos últimas semanas.

CASTILLA-LA MANCHA En el informe del viernes 22 de abril, Castilla-La Mancha tenía a 193 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 113 pacientes, lo que supone una subida del 70% en estas dos últimas semanas.

CASTILLA Y LEÓN En el informe del viernes 22 de abril, Castilla y León tenía a 507 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 315 pacientes, lo que supone una subida del 60% en estas dos últimas semanas.

CATALUÑA En el informe del viernes 22 de abril, Cataluña tenía a 1.208 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 933 pacientes, lo que supone una subida del 29% en estas dos últimas semanas.

CEUTA En el informe del viernes 22 de abril, Ceuta tenía a 7 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 7 pacientes.

COMUNIDAD VALENCIANA En el informe del viernes 22 de abril, Comunidad Valenciana tenía a 553 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 364 pacientes, lo que supone una subida del 51% en estas dos últimas semanas.

EXTREMADURA En el informe del viernes 22 de abril, Extremadura tenía a 102 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 78 pacientes, lo que supone una subida del 30% en estas dos últimas semanas.

GALICIA En el informe del viernes 22 de abril, Galicia tenía a 676 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 420 pacientes, lo que supone una subida del 60% en estas dos últimas semanas.

MADRID En el informe del viernes 22 de abril, Madrid tenía a 573 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 463 pacientes, lo que supone una subida del 23% en estas dos últimas semanas.

MELILLA En el informe del viernes 22 de abril, Melilla tenía a 8 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 5 pacientes, lo que supone una subida del 60% en estas dos últimas semanas.

MURCIA En el informe del viernes 22 de abril, Murcia tenía a 199 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 95 pacientes, lo que supone una subida del 109% en estas dos últimas semanas.

NAVARRA En el informe del viernes 22 de abril, Navarra tenía a 87 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 38 pacientes, lo que supone una subida del 128% en estas dos últimas semanas.

PAÍS VASCO En el informe del viernes 22 de abril, País Vasco tenía a 313 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 169 pacientes, lo que supone una subida del 85% en estas dos últimas semanas.

LA RIOJA En el informe del viernes 22 de abril, La Rioja tenía a 34 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 8 de abril tenía a 21 pacientes, lo que supone una subida del 61% en estas dos últimas semanas.