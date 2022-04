El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado la falta de resultados de la reunión que ha mantenido este jueves con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa: «Ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiera gustado. No puedo dar ninguna buena noticia». En una rueda de prensa en la Moncloa tras la reunión de más de tres horas con Sánchez, Feijóo ha explicado que el encuentro ha sido «muy cordial», pero, sin embargo, no se ha conseguido acordar ninguna medida adicional para paliar la situación de crisis económica, más allá del decreto ya aprobado por el Gobierno.

Un decreto que, en cualquier caso, el presidente no le ha pedido que sea respaldado por el PP cuando tenga que ser convalidado en el Congreso. Feijóo ha explicado que, una vez que Sánchez no ha aceptado su propuesta de bajada de impuestos, en especial las retenciones y el IRPF para aliviar la subida de los precios en las familias, ha debido considerar que tampoco estaba en condiciones de reclamar el apoyo para un decreto que, además, no ha sido negociado «con nadie». El líder del PP ha criticado también que la reunión se haya celebrado sin un orden del día conocido o, al menos, una mínima documentación que hubiera permitido concretar los asuntos a tratar y allanar posibles acuerdos. Pese a estos reproches y preguntado si «se fía» del presidente del Gobierno, Feijóo ha avanzado que pone «el contador a cero» con Sánchez y que, sobre las cosas que ha podido decir en el pasado, «ya están las hemerotecas». Así, ha puesto como ejemplo el compromiso de bajar impuestos que, ha señalado, se fijó en la conferencia de presidentes autonómicos celebrada en La Palma. Compromiso que, ha denunciado, ha quedado incumplido y que hoy, de nuevo, ha corroborado Sánchez al confirmarle que no habrá una rebaja fiscal.