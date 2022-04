El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la composición de su cúpula, en la que ha contado con los dos hombres fuertes del partido en Galicia y Andalucía, Miguel Tellado y Elías Bendodo, pero no con perfiles cercanos a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP ha anunciado durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional, reunido en Sevilla, los nombres de los cinco vicesecretarios que compondrán su núcleo junto a la secretaria general, Cuca Gamarra, y al coordinador general Elías Bendodo.

Son Esteban González Pons, eurodiputado y nuevo vicesecretario de Institucional; Miguel Tellado, diputado gallego, secretario general del PPdeG y nuevo vicesecretario de Organización Territorial; Juan Bravo, consejero andaluz de Hacienda y nuevo vicesecretario de Economía; Pedro Rollán, senador por Madrid y nuevo vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local; y Carmen Navarro, diputada por Albacete y nueva vicesecretaria de Políticas Sociales. Los nombres de la cúpula los completan José Antonio Monago, senador y actual presidente del PP extremeño como presidente del Comité de Derechos y Garantías; Diego Calvo como presidente del Comité Electoral; y dos personas de máxima confianza de Feijóo: Mar Sánchez, secretaria general de medios en la Xunta, y al frente ahora de proyección e imagen; y Marta Varela, que continuará siendo su jefa de gabinete.

En su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional, que cuenta con 35 vocales elegidos en el XX Congreso que respetaban los equilibrios de los distintos territorios, Feijóo ha repasado la carrera de sus elegidos, que, según ha explicado, tienen en común una amplia trayectoria orgánica, conocimiento del partido y capacidad de gestión de los intereses generales. Feijóo dijo que elegiría a los mejores en función de su currículum, no de cuotas y la cúpula que ha anunciado ha generado algunas sorpresas porque no incluye a personas cercanas a la presidenta de la Comunidad de Madrid ni reserva, por el momento, puestos a Castilla y León, uno de los territorios con más número de afiliados.

Sí se confirma la influencia esperada de Andalucía, con la figura del hombre de confianza de Juanma Moreno, Bendodo, en la coordinación general, a la que se dedicará en pleno tras las elecciones andaluza, pues no reeditará sus responsabilidades en la Junta, donde es el actual consejero de la Presidencia. Además, el peso andaluz se ve reflejado en Bravo, del que Feijóo ha resaltado su solvencia al frente de Hacienda en Andalucía y con el que cuenta para transmitir el mensaje de que es necesario que cambie la política económica en España. También se confirma que Feijóo cuenta en Madrid con sus fieles en Galicia, que estarán al cargo de áreas claves, como son la organización territorial y el comité electoral y el peso de Valencia en la figura de Pons, en quien Feijóo pensó en 2018 como posible secretario general si hubiese dado el paso de liderar entonces el PP.

Entre las sorpresas destaca la del vicesecretario madrileño porque Rollán, que llegó a ser presidente de la Comunidad de Madrid durante unos meses, los que pasaron desde la renuncia de Ángel Garrido, sustituto de Cristina Cifuentes, hasta que Ayuso tomó las riendas, no es cercano a la presidenta, aunque en su equipo explican que ambos mantienen buena relación y dicen estar satisfechos con su elección. No se contaba tampoco con la relevancia que Castilla-La Mancha tiene en la dirección a través de la inclusión de Carmen Navarro Lacoba. Con todo, Feijóo ha señalado que la cúpula puede vivir ajustes en los próximos meses y aún no se conocen los secretarios de áreas, que serán elegidos a propuesta de los vicesecretarios, mientras que también sigue en el aire la renovación de los portavoces parlamentarios.