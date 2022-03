El Congreso votará este martes sobre el fin del uso obligatorio de la mascarilla

El Congreso tiene previsto votar este martes una propuesta de Vox para poner fin a la obligación de usar la mascarilla frente al coronavirus, y no sólo en exteriores sino también en espacios interiores. Se trata de una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Sanidad y que, según anunció el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, consiste en «exigir el fin inmediato de la obligatoriedad de mascarillas en todos los espacios».

Según destaca la formación de Santiago Abascal, se ha buscado una redacción sencilla que no va mezclada con otros asuntos, como hizo el Gobierno en el decreto ley de diciembre que volvió a repescar la mascarilla en exteriores. El objetivo es permitir que cada grupo parlamentario fije posición nítidamente en el Congreso «sin añadidos ni chantajes».

Pero no será la única iniciativa sobre este asunto que se debata esta semana en el Congreso, ya que Ciudadanos elevará el tiro y defenderá en el Pleno otra propuesta similar, es consecuencia de la interpelación que los 'naranjas' dirigieron el pasado miércoles a la ministra de Sanidad. En aquel debate, Carolina Darias aseguró que la retirada de las mascarillas en interiores llegará más pronto que tarde, la misma respuesta que Sánchez viene dando desde hace semanas pero que aún no acaba de materializarse. En su moción, recogida por Europa Press, los 'naranjas' instan al Gobierno a eliminar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores, «en línea con la evidencia científica, con la situación epidemiológica y con la perspectiva comparada». Y es que, a su juicio, «es inaceptable que se juegue con esta banalidad» con la salud de la ciudadanía, especialmente «cuando no hay una evidencia científica que respalde las medidas vigentes», que ya han sido eliminadas en países como Bélgica, Dinamarca, Franco, Reino Unido, Noruega o Estados Unidos. Además, Cs emplaza al Gobierno en su texto a establecer de forma acordada con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacionalde Salud un calendario claro de desescalada de todas las medidas de contención del Covid aún vigentes con el objetivo de ofrecer «certidumbre» a familias y empresas. El partido que pilota Inés Arrimadas viene defendiendo desde hace meses la necesidad de poner fin, como regla general, al uso obligatorio de las mascarillas en interiores. Su texto se debatirá en el Pleno de este martes, pero presumiblemente no se votará hasta el jueves.

Y, además, el portavoz adjunto de la formación naranja en el Congreso, Guillermo Díaz, preguntará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «por qué no elimina ya la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores». Será Díaz quien formule la pregunta a Sánchez porque el portavoz parlamentario, Edmundo Bal, debatirá horas antes con el presidente durante la comparecencia que ha solicitado para hablar de los resultados de la reunión de último Consejo Europeo sobre la crisis en Ucrania y del cambio de postura del Ejecutivo sobre el Sáhara Occidental.