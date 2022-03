El Gobierno renuncia al rescate de los cuerpos del pesquero hundido

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha trasladado este jueves a los familiares de las víctimas del naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' que el rescate de los cuerpos «no es posible», por lo que el Ejecutivo ha descartado bajar al barco hundido. Así lo ha indicado Miñones en declaraciones a los medios al término de una reunión con los familiares, que se ha celebrado en la Subdelegación del Gobierno, y ha explicado que se han buscando las diferentes alternativas, pero ni el reflote del buque, ni enviar buzos al pecio, ni entrar en el barco con un robot no tripulado es «posible».

En el encuentro también ha estado presente el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez, quien aseguró que es «inviable» recuperar los cuerpos, por lo que no se llevarán a cabo otras acciones ya que el objetivo último no se puede realizar. Ante esto, las familias de los fallecidos han lamentado la actitud «negativa» del Gobierno y han insistido en que continuarán pidiendo que se envíe un robot al barco para poder analizar la situación.

«Nos dijeron que no iban a hacer absolutamente nada», ha lamentado Kevin González, hijo de uno de los marineros cuyo cuerpo no fue hallado. Según ha explicado, para el Gobierno acceder al buque es «imposible o prácticamente imposible», y otras vías que se valoraron como el reflote del barco tampoco son viables.