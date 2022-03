El Gobierno está reunido este jueves con los transportistas para intentar llegar a un acuerdo que permita desbloquear el conflicto y poner fin a las protestas que están poniendo en jaque a la cadena de distribución de España. Aunque en Baleares ya hay dificultades para encontrar algunos productos -especialmente aceites, lácteos y algunas carnes-, el hecho de que se haya recurrido a los productos locales está permitiendo que las consecuencias sean menos graves que en la Península.

Las cadenas de distribución han alertado de que el paro de los transportistas les supone pérdidas diarias de 130 millones de euros y este jueves ya van 11 días de protestas, por lo que el montante asciende a 1.430 millones de euros. Aunque no existe desabastecimiento, sí hay problemas de abastecimiento y muchas empresas, como Danone, han tenido que parar algunas de sus líneas de producción. En las Islas Conservas Rosselló ha tenido que dar vacaciones al personal de su planta de envasado. Ante esta situación el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que no se levantarán de la mesa de negociación hasta que haya un acuerdo que permita poner fin a las protestas.

Sin embargo, el Gobierno tiene prácticamente imposible sellar la paz este jueves con los transportistas, ya que en la mesa de negociación no se encuentra la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que ya ha advertido de que no acatarán ningún acuerdo que no sea abordado directamente con ellos. «Nos están despreciando y somos miles de trabajadores, ya está bien de darnos la espalda. Siguen sentándose a negociar con interlocutores que nosotros desacreditamos y no consideramos como válidos», ha declarado Manuel Hernández, presidente de la citada plataforma.

Sin embargo, el Ejecutivo se niega a sentarse a negociar con la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, ya que considera que no son interlocutores válidos al no tener representación. Por su parte, la citada plataforma ha insistido en que no se siente representada por el Comité Nacional del Transporte por Carretera, con quien está reunido el Gobierno, y ha insistido en que no pueden «acordar nada» en su nombre. En este punto, han reiterado que serán ellos los que tengan que «desconvocar» las protestas, algo que han asegurado que no sucederá antes de que el Ejecutivo se siente a negociar con ellos y se alcance un acuerdo. «No daremos por bueno ningún acuerdo que no sea tomado directamente con nosotros», ha destacado Hernández.

De hecho, para este viernes han convocado una manifestación en Madrid, para la que ya han organizado autobuses procedentes de toda España. «Ha llegado el momento de que en la capital de España se visualice cuántos somos y expresemos de forma pacífica cuál es nuestra opinión», ha subrayado el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte.