El exvipresidente Pablo Iglesias ha opinado que el giro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Sáhara Occidental, al avalar el plan de autonomía para la zona planteado por Marruecos, revela que «no hay nada más imprudente que fiarse» del Jefe del Ejecutivo. «¿Cuando diga que no va a convocar elecciones quién le va a creer? Convocará elecciones en el momento que más le convenga y no avisará a nadie», ha lanzado Iglesias en declaraciones a la emisora Rac1, recogidas por Europa Press. Para el exlíder de Podemos, Sánchez y el PSOE no han medido bien cómo este cambio sobre el Sáhara va a comprometer su «propia credibilidad» y ha opinado que, quizás, calcularon que en el contexto de guerra de Ucrania ese apoyo al plan de Marruecos pasaría desapercibido. Sin embargo, ha afirmado que Marruecos ha hecho con el acuerdo lo mismo que han realizado todos los que han llegado a un pacto con el presidente, «hacerlo público inmediatamente» porque de Sánchez y del PSOE «no te puedes fiar».

De esta forma, Iglesias ha criticado el «nivel de cinismo» del PSOE, que da muestras en su opinión de su «hipocresía» al abanderar, a raíz de la invasión rusa a Ucrania, la defensa el derecho internacional, el envío del armas para que los ciudadanos rusos se defiendan de un agresor y la reivindicación de la «democracia ante un autócrata», en alusión al presidente ruso Vladimir Putin. Sobre todo cuando por otro lado «desprecia» las resoluciones internacionales sobre el Sáhara, para alinearse en este caso con la postura de la administración estadounidense y con Alemania. «Esa hipocresía les va a costar caro», ha ahondado Iglesias para incidir en la responsabilidad de España con el pueblo saharaui, personas refugiadas con DNI español «machacadas y humilladas» por un «autócrata» como el rey de Marruecos, Mohamed VI. Por tanto, ha censurado el «nivel de traición» que implica el giro de Sánchez con la posición de Estado que ha mantenido España, plasmada en el reconocimiento al derecho de autodeterminación en el Sáhara Occidental. A su vez, ha proclamado que quién va a poder criticar a Unidas Podemos cuando se distancie de Sánchez por alejarse de los compromisos adquiridos, dado que ese apoyo al plan de Marruecos contradice también, para Iglesias, el programa del PSOE de 2019. «¿Cuándo salga Margarita Robles a hablar de democracia quién le va a creer? ¿Cuando salga el ministro de Exteriores, que muchos ven como un operador de los intereses marroquíes hablando de democracia y derecho internacional quién les va a creer?», ha reafirmado Iglesias para subrayar que Sánchez no ha medido que «perder tu palabra cuando eres presidente es enormemente grave».