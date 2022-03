El candidato del PP a presidir esta formación, Alberto Nuñez Feijóo, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de romper un consenso parlamentario de casi 50 años en materia de política de exterior, tras anunciar que España apoya que el Sáhara sea una provincia de Marruecos, decisión adoptada de manera unilateral por el también líder del PSOE, y ha advertido de que las consecuencias de esta decisión puede tener unos «perjuicios» que para España pueden ser muy altos.

Así lo ha asegurado Núñez Feijóo durante el mitin que ha ofrecido este sábado en el centro cultural Miguel Delibes de Valladolid, junto al presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y arropado por un millar de militantes del PP. Durante su intervención, el candidato a liderar el PP ha aseverado que Pedro Sánchez ha roto «el principio básico predominante en de que política exterior es un política de consenso, diálogo, reflexión y discusión parlamentaria», mensaje que ha querido hacer llegar al PSOE y a su líder, y ha advertido que « un cambio drástico en materia exterior no puede ser decisión de un Gobierno y menos de un partido» a lo que ha añadido que «dar un volantazo sin contar con el apoyo suficiente es una temeridad».

Asimismo, Alberto Núñez Feijóo ha lamentado que «tras casi 50 años de este acuerdo parlamentario en política exterior no haya sobrevivido al presidente Sánchez» y ha aseverado que los españoles no pueden enterarse de este acuerdo por el Gobierno de Marruecos, ya que considera que es «una falta de respeto que no se puede aceptar» y ha precisado que el PP cumplirá con su deber en esta materia pero siempre que haya «información completa, respeto y transparencia, lo que no hay en estos momentos», por lo que estarán vigilantes a la posición de Naciones Unidas y de Argelia «porque los perjuicios para España pueden ser muy altos».

Y es que, como ha recordado durante su intervención, «ni Suárez, ni González, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy ha hecho una política con tanta frivolidad, improvisación y soberbia» como lo ha hecho Sánchez sobre el Sáhara, por lo que ha pedido al presidente del Gobierno que explique «y aclare» qué es lo que ha hecho, el alcance de a lo que se ha comprometido y lo que ha pactado con Marruecos, del que Núñez Feijóo ha dicho que es un país «amigo de España, socio de España con el que siempre se han tenido buenas relacione en el ámbito del respeto y la cordialidad».

Tal y como ha explicado al candidato del PP, «un país necesita un prestigio internacional, que sea previsible, que confíen en él sus aliados, que sepan sus pasos y haya sosiego en el mundo por su posición geopolítica» tras lo que a renglón seguido ha aseverado que él no es Pedro Sánchez por lo que se ha comprometido a defender la política exterior «en los lugares adecuados y con los consensos acostumbrados».