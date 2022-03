La subida del precio de la electricidad parece no tener fin. El incremento de la factura de la luz lleva aparejadas ciertas consideraciones. Una de ellas tiene que ver con el posible aumento del funcionamiento de electrodomésticos en las ya conocida hora valle, que pueden ser horas intempestivas, por ejemplo a las 4 de la madrugada, y los riesgos para las personas que esta nueva realidad conlleva. Las horas con coste más bajo varían cada día, y por ello muchos consumidores se plantean hacer uso del temporizador y programar su actividad cuando todos duermen.

Sin embargo, puede no ser una buena idea. De hecho los expertos en emergencias alertan del posible aumento de incendios e incidentes que puede conllevar un mayor uso de los electrodomésticos en horas nocturnas o cuando no hay nadie en casa. Básicamente por un factor muy claro: es más fácil que un cortocircuito fortuito pase desapercibido y provoque un incendio si no hay nadie pendiente de tender la colada porque es de madrugada.