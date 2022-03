El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 720 euros de multa al tuitero catalán Albert B.T. por un delito contra la corona por publicar un mensaje en Twitter el 18 de marzo de 2020 en el que insultaba y llamaba a cortar el cuello al rey Felipe VI. En una sentencia el juez José Manuel Fernández-Prieto considera probado que a las nueve y cinco de la noche del 18 de marzo de 2020, coincidiendo con el discurso del rey por la pandemia, Albert B.T. publicó en abierto un mensaje en su perfil de Twitter en el que decía: «En serio. Cortémosle el cuello a ese hijo de puta, estamos tardando#coronaciao».

El magistrado deja constancia de otros comentarios vertidos por Albert B.T. contra la Corona pero considera que solo el reseñado «es claramente injurioso pues por tal ha de tenerse al llamar a otra persona hija de puta». Fundamenta que se trata de una expresión injuriosa dirigida de forma clara y expresa contra el Rey propagada por escrito y con publicidad a un número indeterminado de personas. Para el juez carece de justificación «ni en la crítica ni en la libertad de expresión pues para mostrar una convicción antimonárquica no se precisa llegar al insulto ni acompañar el mismo con una invitación pública a cortar el cuello, expresión esta última que refleja el claro ánimo de injuriar que guiaba al sujeto al llamar hijo de puta al monarca».

Recuerda la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual el ejercicio de la libertad de expresión no puede justificar apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica y atentan contra la honorabilidad de personas, incluso las que tienen relevancia pública, pues «la Constitución no reconoce el derecho al insulto». Añade que el resto de frases publicadas por Albert B.T. en su Twitter podrán ser de mejor o peor gusto pero no contienen ninguna frase susceptible de ser calificada de injuriosa contra el rey. El 25 de diciembre de 2019 Albert B.T. publicó con motivo del discurso navideño del rey: «Cuanta mierda y mentira desde su pedestal anacrónico y postfranquista. #Chusma».

Previamente, el 4 de noviembre de ese año, publico con ocasión del discurso de la princesa Leonor en el acto de los premios Princesa de Girona: «Te lo diré en castellano: Me importa una mierda el idioma que hables. Vestida de rojo o de verde, eres pus..tú y tu estirpe». Respecto al tuit por el que finalmente ha sido condenado Alberto B.T. declaró en el juicio que con la expresión «cortémosle el cuello» solo quiso ejercer su derecho a la libertad de expresión para criticar y rechazar la monarquía pero no para incitar al odio o a la violencia contra el rey.