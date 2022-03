La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado a la salida de la Junta Directiva Nacional del PP que todas las personas que se han dedicado a intentar destruirla «deben ser apartadas» y ha defendido que su Gobierno ha gestionado los peores momentos de la pandemia «con total pulcritud y honestidad».

«Todas las personas que se han dedicado a intentar destruirme a mí deben ser apartadas», ha dicho a los medios Ayuso, que ha evitado dar nombres concretos pero se ha mostrado visiblemente molesta después de que la dirección del PP le pidiera explicaciones por el supuesto cobro de unas comisiones por parte de su hermano en unos contratos de la Comunidad de Madrid.

La Junta Directiva Nacional del PP se ha reunido este martes para formalizar la convocatoria del XX Congreso Nacional extraordinario en el que los días 1 y 2 de abril se dará relevo en Sevilla a Casado, que deja el liderazgo tras la crisis sin precedentes a la que condujo su choque con Ayuso.

Muchos afiliados y dirigentes «agraviados»

Ayuso ha incidido en que por eso «hay muchos afiliados y dirigentes agraviados por todo el país, a los que se les ha negado la voz si no se dejaban controlar por el mando, a los que se trataba como a intrusos en su propio partido».

En este punto, ha señalado que «ojalá se hubiera investigado con tanto detalle a Pedro Sánchez y a otros gobiernos de la izquierda como a miembros del partido, a la Comunidad o a mi familia». «Los socialistas, sólo en el Gobierno de Moncloa, dilapidaron más de 300 millones de euros en compras defectuosas de material sanitario ¿Por qué creéis que hay tantos dirigentes en otras regiones que no dicen nada de todo esto?», ha preguntado delante de sus compañeros de formación.

Defiende a su gobierno

La presidenta regional ha defendido que «la Comunidad de Madrid, fuertemente castigada durante la primera ola y ante la inacción del Gobierno, tuvo que hacer lo imposible para conseguir material con el que proteger a los sanitarios y salvar vidas». «No nos gastamos el dinero del contribuyente en prostíbulos o mariscadas. Peleamos los cierres ilegales de Madrid, demostramos al país la clase de gobierno que tenemos», ha manifestado.

En este sentido, ha defendido que su Gobierno «jamás hizo otra cosa que actuar con rectitud y gran profesionalidad» y ha asegurado que «jamás benefició a ningún familiar» y menos, suyo.

«Ni familiar, ni amigo. No encontraréis un ejemplo que me desmienta. El contrato famoso, del que se ha estado hablando en cada redacción porque había una misión encargada desde esta casa para que se supiera fue un contrato ajeno a mí. Me enteré en la séptima planta de su existencia un año y medio más tarde. Jamás medié en él», ha sostenido la dirigente madrileña.