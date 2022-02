La guerra entre Ucrania y Rusia tendrá consecuencias directas para la economía mundial, en general, y para la española, particular. Los ciudadanos lo notarán directamente en sus bolsillos, ya que muchos productos se verán encarecidos. Uno de los encarecimiento que se notarán de forma más inmediata será cuando vayan a llenar los depósitos de los vehículos, ya que el precio del Brent se ha disparado este jueves y ya acumulaba subidas muy importantes. Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, ha explicado que «el peligro de una invasión rusa a Ucrania es que se frene la venta de petróleo y gas de Rusia a Europa y no olvidemos que es de los principales productores a los que compramos. Si hay menos petróleo, se paga más por él y se incrementan los costes de las empresas». En el caso del gas, su precio se ha disparado un 21 %.

El precio de la luz, que lleva meses por las nubes seguirá al alza. «Cuando hay subidas del precio del petróleo y del gas, lo primero que se resiente es el combustible (gasolina y gasoil) y la luz por la importancia del gas natural en ella. Este incremento de precios provoca más costes para las empresas que pueden repercutir a los clientes», advierte el director de Corredordefondos.com.

El incremento del precio de los combustibles tiene una repercusión directa en el encarecimiento de los productos de alimentación, ya que influye en los costes de producción y de transporte. Además, Ucrania es uno de los principales productores de piensos y cereales para alimentar al ganado, otro motivo más para el incremento de los productos de alimentación.

La subida del precio de los combustibles también implicará una subida del precio de los billetes de avión. En el caso de Baleares esto es especialmente importante, ya que es un medio de transporte fundamental para poder salir de las Islas, al mismo tiempo que puede tener un incidencia en el turismo. Así, algunas personas podrían decantarse por otros destinos a los que se puede llegar en otros medios de transporte. Sin embargo, Langa no creo que afecte mucho porque «el turismo se mueve más por problemas de la COVID que por el tema de Rusia. En cuando a España, no tenemos mucho turista de origen ruso ni ucraniano con lo que no parece poner en peligro al sector de forma directa. Sí indirecta: el turismo se desplaza en aviones y en barcos que se mueven gracias al petróleo: se incrementarían los costes de viajar si el conflicto perdura y, por lo tanto, los turistas tendrás menos dinero disponible de su presupuesto para viajes, para gastar en destino».

El director de Corredordefondos.com ha argumentado que «las empresas que pueden hacer incrementar sus precios son aquellas en las que la demanda no se resienta», es decir, aunque se encarezcan los consumidores no pueden dejar de adquirirlos porque son de primera necesidad. «A eso se le llama demanda inelástica. Los principales productos son los alimentos de primera necesidad», concluye.