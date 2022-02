Los barones le están pidiendo a Pablo Casado que dimita como presidente del PP y que deje paso al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Los líderes territoriales de los populares consideran que Casado no puede seguir al frente del partido tras los errores que ha cometido en el supuesto caso de espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que han provocado una guerra fratricida en el PP.

La única discrepancia que existe entre los barones es si Casado tiene que dimitir este miércoles por la noche o puede hacerlo el próximo martes en la junta directiva nacional que ha convocado el partido; la mayoría son partidarios de la primera opción. Casado quiere tener una salida digna y en la convocatoria de la junta directiva nacional del próximo martes está prevista la presentación del informe del presidente nacional. Por tanto, esto da a entender que su intención no es abandonar el partido antes. Sin embargo, algunos de los barones son contarios ha mantener lo que consideran una agonía durante tantos días.

Cabe precisar que la reunión con los barones ha empezado casi una hora tarde, ya que Casado ha estado reunido con Feijóo durante una hora y media. El presidente de la Xunta de Galicia ha desvelado a su llegada a Génova que el líder de su partido lo había convocado antes. Hasta el momento no ha trascendido el contenido de ese encuentro, pero todo apunta a que el gallego le ha pedido al presidente del partido que se aparte y le ha expuesto sus planes.

A su llegada a la sede del PP los barones han destacado las virtudes de Feijóo, al que consideran la persona más adecuada para superar esta crisis que ha abierto al partido en canal. Al encuentro asisten todos los líderes territoriales, salvo el de Canarias y la de Baleares, Marga Prohens, que no ha podido viajar por prescripción médica debido a su avanzado estado de embarazo. La líder del PP en las Islas ya le trasladó a Casado el pasado domingo que debía hacerse a un lado. De momento, el PP balear no se ha posicionado con ningún candidato pero sí han expresado su deseo de que haya una única candidatura. La presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco está en la reunión, ya que la dirección del partido no le ha permitido acudir; Ayuso no es la presidenta del PP madrileño, lo es Pío García Escudero.