Feijóo apela a decisiones urgentes: «Mentiríamos si dijésemos problema zanjado»

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este lunes que el líder de su partido, Pablo Casado, debe tomar «decisiones que no serán fáciles, serán decisiones complejas, pero que deben ser urgentes» porque, a día de hoy, «mentiríamos si dijésemos que el problema está zanjado».

«Él sabe lo que pienso y, por tanto, le corresponde tomar esa última decisión», ha dicho Feijóo en San Cibrao das Viñas (Ourense) a su salida de una visita a la fábrica de Aceites Abril. El dirigente gallego, a preguntas de los periodistas, ha comentado que su opinión se la dio «de forma clara, de forma leal y de forma nítida» a Casado.

El dirigente gallego, a preguntas de los periodistas, ha comentado que su opinión se la dio «de forma clara, de forma leal y de forma nítida» a Casado. No ha desvelado tal opinión pese a la insistencia de los reporteros: «Si quiero seguir siendo leal, y lo voy a seguir siendo, mi opinión la sabe él. Yo no la voy a decir porque le debo lealtad al presidente del partido. Si él la quiere revelar, que la revele».

En lo que sí ha insistido es en dar de inmediato pasos que vuelvan a unir a esta organización política, porque prima la «obligación», no ya como dirigentes del PP, también como «españoles», de «no crearle más problemas a España, porque en este momento que el único partido de alternancia esté en una situación de colapso como está el PP, no se lo merece» nadie. Ni los antecesores, ni los militantes, ni los votantes ha enumerado el mandatario autonómico, ni tampoco el país. «Pero es al presidente del partido al que le corresponde contarle a usted mi opinión», ha replicado a una de las cuestiones.

Sobre otra pregunta referente a si él dará un paso al frente, Feijóo no se ha salido de lo que siempre manifiesta cuando es interpelado sobre este asunto. «Yo no vengo a hablar de mí. Yo creo que en el partido hemos dado espectáculos de hablar de personas y de nosotros mismos. Yo no vengo a hablar de mí. Hoy vengo a hablar del Partido Popular y de España porque creo en el Partido Popular y en España». Si hablase de su persona sería, en su opinión, «volver otra vez a cometer errores hablando cada uno de sí mismo». «¿Aquí tenemos un problema? La respuesta es que sí. El problema no es menor. No hemos zanjado la crisis. Y cuando no se zanja una crisis en el primer tiempo, la debemos zanjar en el segundo y definitivo porque no podemos seguir así durante muchas semanas», ha concluido el presidente gallego.