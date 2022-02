Casado pide a Ayuso que aclare la comisión que recibió su hermano: «Ella no me quiso dar la información»

El líder del PP, Pablo Casado, ha confesado este viernes que se siente «muy sorprendido» y «decepcionado» ante lo que está ocurriendo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha recalcado que es «algo que no merece». Además, ha señalado que el dossier sobre el hermano de Ayuso por el supuesto cobro de comisiones en un contrato sanitario sobre mascarillas no vino de Moncloa. Así se ha pronunciado en una entrevista en la cadena Cope, en medio de la guerra abierta en el seno del PP.

«Nunca he acusado a Ayuso de nada, simplemente le he pedido información deseando que la pueda aportar y que no fuera real. Lo que no entendemos es la reacción que ha tenido. En el momento en que ella no me da la información y reconoce que sí ha habido una relación contractual de un familiar suyo con un adjudicatario, es muy fácil demostrar cuál ha sido ese contrato y cuál ha sido ese beneficio», ha asegurado. Tal y como ha manifestado, su objetivo es resolver cuanto antes esta crisis: «Esto se puede resolver hoy mismo arrojando transparencia y ejemplaridad».

Este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid acusó a la dirección nacional de su formación de vincularla con la corrupción «sin pruebas» y de intentar urdir un plan para destruirla. Poco después de esas declaraciones, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunciaba la apertura de un expediente informativo y la posibilidad de emprender acciones legales por sus acusaciones «casi delictivas» contra Casado.

«Espectáculo lamentable»

Casado ha afirmado que el PP lo que ha limitado a pedir información en el ámbito interno y ha rechazado que haya sido con ánimo inquisitorial. A su entender, se está «alargando un montaje» cuando «lo fácil» es demostrar que todo es correcto en ese contrato. «Todo esto tiene que acabar», ha proclamado, añadiendo que se puede hacer justificando que se ha hecho con la ley en vigor. Según ha dicho, es algo que «se tenía que haber aclarado en privado» evitando este «espectáculo lamentable».