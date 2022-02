Médicos de familia no descartan una séptima ola por otra variante de COVID

El colectivo de médicos generales y de familia no descarta que se produzca una «séptima ola» de COVID una vez superada la sexta, al tiempo que constatan que España es de los países que acumula «más olas epidemiológicas». «La sensación es que hay una retención de las mutaciones, pero esto es desconocido y no tenemos evidencia de que no pueda existir y pueda aparecer otra variante que nos puede llevar a una séptima ola», señala el portavoz de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros. El facultativo lucense remarca que «hay una cosa a destacar y es que España es uno de los países del mundo que más olas epidemiológicas han tenido en relación a otros países que han tenido menos crisis epidémicas».

Armenteros ha justificado que esto es así «porque intervienen diferentes factores culturales o propios de nuestra idiosincrasia». «Hay situaciones como, por ejemplo, el verano en que existieron unas vacaciones generalizadas y después de una época de restricciones donde una edad determinada, como fueron los adolescentes y jóvenes, se reunían o iban de viaje que ocasionó una ola que no se esperaba», ha razonado. El portavoz de los médicos generales también ha aprovechado para lamentar que se intente «frivolizar» con que esto se pueda convertir en una enfermedad «endémica, cuando no es mejor, porque endémica es la malaria o la tuberculosis que causan muchos muertos». A su juicio sería más adecuado hablar de «tener un control sobre la pandemia, y el control viene dado por que el virus tuviera una capacidad de mutación mucho menor, que el número de vacunados sea muy alto y que la capacidad de mortalidad sea menor». Lorenzo Armenteros indica que, para pasar a esa fase de endemia, «se necesitarían dos cosas que serían: encontrar una vacuna esterilizante que disminuya la progresión y la transmisión de la enfermedad y contar con antivirales de amplio espectro». «Si tuviéramos estos dos complementos a la vacunación masiva que se está haciendo podríamos empezar a hablar que esta pandemia estaría controlada», opina. Armenteros también se ha quejado de que no se produjeran «más filtros» en los colegios para contener la sexta ola de la COVID y que disparó los contagios.