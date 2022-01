La Comunidad de Madrid ha confirmado este jueves la presencia de la subvariante BA.2, conocida como 'ómicron silenciosa', en la región, con dos casos confirmados hasta el momento. «Es una subvariante de ómicron y de momento y con la debida prudencia no estamos especialmente preocupados. Hay que estar observando cómo es el comportamiento de estas personas que se han contagiado y vigilantes», ha indicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Durante un acto en el Hospital de La Paz, el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha explicado que el servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón ha comunicado la detección de dos primero casos. «El comportamiento de una subvariante de una variante no suele ser más agresivo pero insisto que con Covid-19 yo ya no me atrevo a hacer ninguna previsión», ha señalado Ruiz Escudero.

Esta nueva subvariante, que se ha convertido en poco tiempo en predominante en países como Dinamarca, ha sido detectada ya en 40 países, entre ellos Reino Unido, India o Noruega. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que ya está presente en España, con casos en Cataluña y Baleares, aunque ha llamado a la tranquilidad por su comportamiento parecido a ómicron. En cualquier caso, en la Comunidad de Madrid sigue siendo predominante la variante ómicron, con el 98% de los casos detectados.