Junts, ERC, CUP, Bildu, PDeCAT, BNG y Més per Mallorca han pedido crear en el Congreso una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, después de que el excomisrio José Manuel Villarejo apuntara a una supuesta relación del CNI con los hechos. Las siete formaciones han registrado la solicitud ante lo que consideran «una acusación grave de colaboración del CNI con células terroristas yihadistas y la utilización del terrorismo de Estado contra población civil por parte de los servicios de inteligencia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».



Villarejo, en el banquillo en la Audiencia Nacional por sus trabajos privados de espionaje, ha apuntado que el 17A fue el resultado de un «error grave» del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán por darle «un pequeño susto a Cataluña». Según su versión, el imán de Ripoll era controlado por los servicios de inteligencia, pero al morir en la explosión de Alcanar (Tarragona), los miembros más jóvenes de la célula no supieron como reaccionar. «Probablemente la intención en absoluto fuera provocar ningún atentado, pero sí dar la apariencia del riesgo para que Cataluña viera la necesidad de la protección del Estado», ha señalado.



Las formaciones que han pedido la comisión de investigación quieren conocer la relación del imán con el CNI, si tuvo algún tipo de retribución y los fallos de comunicación y coordinación entre las fuerzas policiales en este caso. La Audiencia Nacional no halló en su día evidencias que apuntaran a una vínculo del imán con el CNI y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha cuestionado este miércoles que haya instituciones o personas que puedan dar credibilidad a Villarejo. También el conseller catalan de Interior, Joan Ignasi Elena, ha dudado de la credibilidad del excomisario, pero ha considerado necesaria «una explicación» y ha avanzado que estudiarán qué medidas tomar tras sus declaraciones.