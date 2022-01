Ayuso limita a ocho años su mandato como presidenta de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes sobre su futuro como política que como máximo estará ocho años al frente del Gobierno regional. Así lo ha indicado Díaz Ayuso en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Efe, donde ha dicho que ocho años al frente de la región le parece mucho tiempo, al menos, como líder del Ejecutivo autonómico. Sobre si estará como máximo ocho años, ha asegurado que «desde luego que sí».

«Cuando uno se eterniza y piensa en el sillón toma decisiones con miedo. Así que para no ser parte del problema y saber dejar las cosas a tiempo, ese es mi propósito», ha añadido la presidenta madrileña. Díaz Ayuso ha defendido la actuación de su Ejecutivo durante la pandemia, especialmente la política de pruebas de antígenos; con la que ha acusado al Ejecutivo nacional de inacción. «Lo propusimos para las Navidades pasadas y se nos negó tajantemente desde el Gobierno central. No hay nadie al volante», ha considerado la presidenta. A pesar de la defensa de la política de test de antígenos, Díaz Ayuso ha reconocido que en Madrid ha habido «problemas de abastecimiento». Ayuso ha incidido en los esfuerzos autonómicos para frenar la pandemia, pero también para salvaguardar los puestos de trabajo. La presidenta ha criticado al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez precisamente por no tomar decisiones, ha asegurado, frente a las iniciativas de Madrid.

«Si me dices que cerrar es la solución para salvar vidas, qué me dices del Gobierno de España que no ha cerrado desde la primera ola. Ninguna Comunidad ha hecho tanto para ir contra la pandemia y no contra los puestos de trabajo», ha afirmado. En la misma línea, ha defendido las políticas sanitarias de su Ejecutivo y ha sostenido que los sanitarios madrileños son «los mejor pagados». De hecho, la presidenta ha afirmado que muchos sanitarios reconocen «el esfuerzo» que la Comunidad ha hecho durante la pandemia. «Somos de las pocas comunidades que ha realizado una contratación extraordinaria manteniendo a todos los profesionales covid. El personal sanitario en Madrid siempre será un sector con el que estar en deuda y cualquier esfuerzo hacia ellos es poco», ha añadido.