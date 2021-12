El PP lanza la campaña 'Sánchez apaga y vete' y le exige que pida perdón por «mentir» sobre el precio de la luz

El Partido Popular ha lanzado en redes sociales la campaña 'Sánchez apaga y vete' y ha exigido al presidente del Ejecutivo que pida perdón y asuma responsabilidades políticas por «incumplir sistemáticamente sus compromisos y promesas» sobre el precio de la luz. «Su compromiso de que la factura costaría lo mismo que en 2018 ha pasado ya a engrosar el amplio álbum de mentiras y promesas», ha escrito en redes sociales el PP de Girona.

Esta campaña del PP viene acompañada de un vídeo en el que los 'populares' recuerdan que el mes de diciembre cierra siendo el más caro de la historia en cuanto al precio de la luz al tiempo que repasa las intervenciones del presidente del Gobierno en las que aseguraba que en 2021 se pagarían las mismas tarifas de electricidad que en 2018.

«Ha llegado el día en el que se evidencia la gran mentira de Sánchez con la luz: su promesa de que pagaríamos lo mismo que en 2018 no es más que otro de sus engaños. Él pedía dimisiones cuando la luz subía un 8% y ahora no es capaz ni de pedir perdón», ha publicado este viernes el PP. Asimismo, el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha preguntado si el presidente no va a pedir perdón y si ningún ministro va a dimitir de su cargo.

«Hoy se consuma la gran mentira de Sánchez sobre la luz. Los precios récord en 2021 ridiculizan su promesa de pagar lo mismo que en 2018. ¿No va pedir perdón? ¿Nadie va a dimitir del Ejecutivo? Hay alternativa a este desgobierno. #SánchezApagaYvete», ha tuiteado.