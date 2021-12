«A las 9:15 horas Bélgica me ha quitado las medidas cautelares y he podido salir del país. Después de 10 horas en coche cruzando Francia, he entrado en el Estado español después de cuatro años sin poder hacerlo para visitar a unos amigos en Euskal Herria. Saludos y hasta la próxima, Guardia Civil». Aunque no se descarta que sea una inocentada, tal y como ha anunciado él mismo en Twitter, el rapero mallorquín Josep Miquel Arena, alias Valtònyc, habría decidido celebrar la decisión del Tribuna de Apelación de Gante, que este martes ha rechazado entregarlo a España, desafiando a la benemérita y volviendo a pisar territorio español para visitar a unos amigos en el País Vasco.

Bélgica rechazó este martes la entrega a España del rapero Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, por un delito de amenazas, tras haber descartado ya los delitos de injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo por los que también le reclama la justicia española. A les 9:15h Bèlgica m'ha llevat les mesures cautelars i he pogut sortir del país. Després de 10 hores de cotxe creuant França, he entrat dins l'estat espanyol després de 4 anys de no poder fer-ho per visitar uns amics a Euskal Herria. Salutacions i fins la propera, @guardiacivil pic.twitter.com/DnBhIVC44A — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) December 28, 2021 «No hay extradición por ninguno de los tres casos», declaró a la prensa el abogado Simon Bekaert tras conocer la sentencia , que confirma la decisión en primera instancia. La Fiscalía podría, no obstante, recurrir el dictamen en casación como último recurso. «¡Victoria! Después de tres años de procedimientos legales, un desvío al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional belga, el Tribunal de Apelaciones resuelve que Valtonyc no puede ser extraditado», ha anunciado su abogado Simon Bekaert, en Twitter. «Un buen día para la música y la libertad de expresión», ha remachado.